'Kont Drakula'nın gizli geçidi' açılıyor!

Tokat Kalesi'nde sürdürülen restorasyon çalışmaları sırasında bulunan ve kent merkezindeki Pervane Hamamı'na indiği tahmin edilen "Ceylanyolu" gizli geçidinin açılması için çalışma başlatıldı. Kale zindanlarında Kont Drakula'nın; diğer adıyla Eflak beyliğinin voyvodası III. Vlad Tepeş'in de esir tutulduğu biliniyor.



Doğan Haber Ajansı'ndan Mustafa Turapoğlu'nun haberine göre, Tokat Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Tokat Kalesi'nin turizme kazandırılması amacıyla 2009 yılında restorasyon çalışmaları başlatıldı. 2010 yılında sona eren çalışmalar, geçtiğimiz Eylül ayında yeniden başladı. Çalışmalar kapsamında, Selçuklu ve Osmanlı döneminde savunma amaçlı kullanılan kalenin burçları sağlamlaştırılarak, kale çevresinde kazı çalışmaları yapıldı.

3 arkeolog denetiminde yapılan çalışmalarda erzak küpleri, askeri barınak, kent merkezindeki Pervane Hamamı'na inen gizli geçit ve 2 zindan bulundu. Bu zindanlardan birinde, Eflak Beyliği prensi Kont Drakula'nın esir tutulduğu belirtiliyor.

350 metre uzunluğunda

Kalede bulunan ve "Ceylanyolu" olarak bilinen gizli geçidin açılması için başlatılan çalışmada, tünelin giriş kısmının 10 metre ilerisinden sonra bulunan taş ve toprakların çıkarılması için raylı sistem kuruldu. İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Akyüz, kaleye giderek burada incelemelerde bulundu.

Kalenin önemine değinen Müdür Akyüz şunları söyledi:

"Osmanlı döneminde cezaevi olarak kullanılan kalemizde pek çok ünlü hapis yatmıştır. Kazıklı Voyvoda olarak anılan Kont Drakula da burada yatmıştır. Bildiğiniz gibi turizme açılması amacıyla kalemiz çok önemli. Şehir merkezinde bu kadar sarp bir kale Türkiye'de yok denilecek kadar az" dedi.

Akyüz, Ceylanyolu'nun açılması için raylı sistem kurulduğunu söyleyerek şunları ekledi:

"Buradaki toprak ve taşların el gücüyle çıkması mümkün değil. Oranın temizliği için bu tertibatı kurduk. Buranın tam metresini bilemiyoruz ama 300-350 metre civarında olduğunu, Pervane Hamamı civarına indiğini tahmin ediyoruz. Şu andaki ilk hedefimiz buranın şehre inen yolunu tamamen temizlemek."

Ceylanyolu'nun Osmanlı döneminde kalede bulunan askerlerin kent merkezine erzak ve su almak için gitmesi amacıyla kullanıldığı tahmin ediliyor.

Kont Drakula kimdir?

Kont Drakula ya da Kazıklı Voyvoda isimleriyle de anılan Voyvoda III. Vlad Tepeş (1431-1476), Eflak beyliğinin prensiydi. Bram Stoker'ın "Drakula" adlı romanına ve pek çok filme ilham kaynağı olan III. Vlad, düşmanlarını (özellikle esir aldığı Osmanlı askerlerini) kazıklara çakarak işkenceyle öldürmesiyle korku salmıştır. Kazıklı Voyvoda, Osmanlılara karşı verdiği mücadele nedeniyle Romanya'da ulusal kahraman olarak anılır.