Konsolosluğa yapılan saldırının bedelini çocuklar ödedi

Hindistan Konsolosluğuna ait binanın dışında patlayan bomba yüklü araç 9 kişinin ölümüne yol açtı. Ölenlerin 7'inin çocuk olduğu bildirilken, 21 kişinin de yaralandığı ifade edildi.



Deutsche Welle Türçe'de yayımlanan habere göre, AFP haber ajansına konuşan Nangarhar vilayet sözcüsü Ahmedziya Abdülzayi, bomba yüklü araçların konsolosluk yakınındaki bariyerlere çarparak patladığını kaydetti. Abdülzayi, saldırıya üç bombacının dâhil olduğuna inanıldığını söyledi.



Olay sırasında çevredeki dükkânlar da büyük oranda zarar gördü.



Nangarhar polis müdürü Şerif Emin saldırının hedefinin konsolosluk binası olduğunu teyit etti. Emin, polisin saldırganları binadan 100 metre kadar ileride fark ettiğini, bu nedenle aracın bir cami yakınlarında patlatıldığını söyledi.



Hindistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Syed Akbaruddin, olayda Hintli diplomatların yara almadığını açıkladı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı ancak Taliban olaydan kısa bir sure sonra yaptığı açıklamada saldırıdan sorumlu olmadıklarını bildirdi.