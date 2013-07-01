T24 LogoT24 Logo
Dünya

Afganistan'da canlı bomba son anda öldürüldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir intihar eylemcisi, saldırıdan saniyeler önce vurularak etkisiz hale getirildi.

01 Temmuz 2013 15:24

Şiddetin pençesindeki Afganistan’da başkent Kabil'in Çarra-i Sedaret bölgesinde Afgan Gizli Servisi (NDS) binasını hedef almak isteyen intihar eylemcisi son anda fark edildi. Askeri kıyafet giyen eylemci, binaya girmeye çalıştığı sırada güvenlik güçlerince vurularak öldürüldü. Afganistan İstihbarat Teşkilatı’ndan (NDS) yapılan açıklamada “Kabil'i kana bulaması muhtemel bir terör saldırısı girişimi daha bertaraf edilmiştir" denildi.

 

Hedef İçişleri Bakanlığı mıydı?

 

İntihar saldırısının gerçekleştirilmek istendiği yer, Kabil'in en çok korunan bölgelerinden biri olarak biliniyor. Avrupa Birliği'nin Afganistan Misyon binasına da çok yakın mesafedeki NDS, aynı zamanda İçişleri Bakanlığı’na da yakın bir noktada bulunuyor. Afgan güvenlik güçlerinin ülke genelinde güvenliğin sağlanmasındaki tüm sorumluluğu devralmasının ardından Taliban ve diğer hükumet karşıtı silahlı gruplar, aralarında cumhurbaşkanlığı binasının da bulunduğu stratejik noktaları hedef almaya başladı.
 

ETİKETLER

afganistancanlı bombasaldırıintihar eylemcisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24