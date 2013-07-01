Afganistan'da canlı bomba son anda öldürüldü

Şiddetin pençesindeki Afganistan’da başkent Kabil'in Çarra-i Sedaret bölgesinde Afgan Gizli Servisi (NDS) binasını hedef almak isteyen intihar eylemcisi son anda fark edildi. Askeri kıyafet giyen eylemci, binaya girmeye çalıştığı sırada güvenlik güçlerince vurularak öldürüldü. Afganistan İstihbarat Teşkilatı’ndan (NDS) yapılan açıklamada “Kabil'i kana bulaması muhtemel bir terör saldırısı girişimi daha bertaraf edilmiştir" denildi.

Hedef İçişleri Bakanlığı mıydı?

İntihar saldırısının gerçekleştirilmek istendiği yer, Kabil'in en çok korunan bölgelerinden biri olarak biliniyor. Avrupa Birliği'nin Afganistan Misyon binasına da çok yakın mesafedeki NDS, aynı zamanda İçişleri Bakanlığı’na da yakın bir noktada bulunuyor. Afgan güvenlik güçlerinin ülke genelinde güvenliğin sağlanmasındaki tüm sorumluluğu devralmasının ardından Taliban ve diğer hükumet karşıtı silahlı gruplar, aralarında cumhurbaşkanlığı binasının da bulunduğu stratejik noktaları hedef almaya başladı.

