NATO Afganistan'dan çekiliyor

NATO 2001 yılında Taliban'ı yerinden ettiğinden bu yana ilk kez, Afganistan'ın bütün güvenliğini ülkeye teslim etti. Başkent Kabil'de yapılan seremonide konuşan Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, Çarşamba gününden itibaren, "Kendi güvenlik ve askeri güçlerimiz, bütün güvenlik hareketlerini yönetecek" dedi.

Güvenlik geçişinin tarihi bir gün olduğunu belirten Karzai, "Bu benim en büyük isteklerim ve amaçlarımdan biriydi" diyerek, "Bugün bir Afgan vatandaşı ve devlet başkanı olarak, amacımıza vardığımız için mutluyum" diye açıkladı. Seremoni, 2011 de başlayan geçiş sürecinin, NATO yönetimindeki Uluslararası Güvenlik Destek Güçleri'nin elinde kalan son 95 bölgenin, Afganistan'a teslimi ile son buldu. Teslim edilen bölgeler arasında Taliban'ın doğum yeri Kandahar ve Pakistan sınırındaki direnişin kaleleri olan Nangarhar, Host ve Paktika da bulunuyor.

BBC'nin haberine göre, seremoni öncesi Kabil'in batısında gerçekleşen intihar saldırısında 20 kişi yaralanırken, Afganistan İnsan Hakları Komisyonu çaılşanı üç kişi hayatını kaybetti. Saldırının hedefinin Hazara bölge lideri ve politikacı Muhammed Mohakik'in konvoyu olduğunu açıklayan BBC, Mohakik'in saldırıda hafif yaralndığını belirtti.

Uluslararası güçlerin askeri destek için 2014 yılına kadar kalacağını BBC'ye belirten NATO şefi Anders Fogh Rasmussen, "Afgan askerlerine yaptıkları operasyonlarda yardıma devam edeceğiz ancak NATO güçleri artık operasyon planlama, harekete geçirme ya da yönetiminde bulunmayacak. 2014 yılının sonuna kadar da çarpışma görevlerimiz tamamlanmış olacak" dedi.

ABD Taliban'la barış görüşmelerine başlayacak

NATO'nun kararının ardından açıklama yapan Washington, Taliban'la Katar'da doğrudan barış görüşmelerine başlayacaklarını açıkladı. BBC'nin haberine göre, Beyaz Saray'dan üst düzey yetkililer, Taliban'ın Doha'da bulunan bürosunda, gelecek günlerde görüşmelere yer verileceğini belirttiler.

BBC, Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin de görüşmelere yetkililer göndereceğini yazdı. Beyaz Saray, Taliban'ın şiddet içeren yöntemlerden feragat etmesinin, El-Kaide ile bağlarını kopartmasının, kadın ve azınlık haklarını içeren, Afgan anayasasına saygı göstermesinin, görüşmelerin başlaması için aranan koşullar olduğunu da belirtti. Amerikalı yetkililer görüşmelerin, başarı garantisi olmayan uzun bir yoldaki ilk adımlar olacağını açıkladı.

Doha'da bulunan bürolarından açıklama yapan Taliban, ilk amaçlarının "Afganlarla göüşmek" olduğunu belirtti. Açıklamasında Taliban ayrıca, Birlişmiş Milletler, bölgesel ve uluslararası organizasyonlar ve sivil toplum örgütleri ile temaslar kuracağını yazdı.

Çeviri: Varsan Çekiç