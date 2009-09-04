Konservatuar Müdürü gözyaşlarıyla uğurlandı

KARADENİZ Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürü ve Rektör Danışmanı 65 yaşındaki Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Tunç, bugün üniversitede düzenlenen törenle gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Yrd. Doç. Dr. Tunç, evinde fenalaşınca kendi kullandığı otomobiliyle hastaneye gitmeye çalışmış, Acil Servis'e 30 metre kala kalp krizinden yaşamını yitirmişti.



KTÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özen'in danışmanı Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Tunç, Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Kampusu'nun içinde bulunan lojmanında ailesiyle birlikte dün sahur yaptıktan sonra tekrar uyudu. Saat 06.30 sıralarında göğsünde sıkışmayla uyanan Yrd. Doç. Dr. Tunç, ailesini uyandırmak istemedi ve 61 AS 414 plakalı otomobiliyle yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne gitmek istedi. Ancak, Yrd. Doç. Dr. Tunç, Acil Servis girişine 30 metre kala ağır bir kriz geçirince direksiyon kontrolünü kaybetti ve aracı kaldırıma çarparak durdu. Kazayı gören hastane personeli, Yrd. Doç. Dr. Tunç'un yardımına koştu ve onu hemen hastaneye kaldırdı. Ancak Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Tunç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kalp krizinden öldüğü saptanan Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Tunç için KTÜ Rektörlük binası önünde tören düzenlendi. Törene Trabzon Valisi Recep Kızılcık, Emniyet Müdürü Feridun Boz, KTÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özen, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Eren, Maçka Belediye Başkanı Ertuğrul Genç ile Tunç'un ailesi, yakınları ve akademisyenler katıldı. Törende Tunç'un özgeçmişinin okunmasının ardından eski öğrencisi KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Paşa Ayaz söz aldı ve duygulu bir konuşma yaptı. Tören, KTÜ Kampus Cami imamı Yakup Tosun'un yaptırdığı dua ile son buldu.



Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Tunç'un cenazesi daha sonra İskenderbaşı Camii'ne götürüldü. Burada öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Tunç'un cenazesi Sülüklü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

