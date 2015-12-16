Konserine bir saat geç kalan Madonna: Kapayın çeninizi!

Ünlü şarkıcı Madonna, İngiltere’de verdiği konserine bir saat geç kalınca, kendisini yuhalayan seyirciye “Çenenizi kapayın!” diye bağırdı. Ünlü şarkıcı, hemen ardından neden geç kaldığını açıklayarak özür diledi.

Pop müziğin kraliçesi Madonna, Rebel Heart turnesi kapsamında, geçtiğimiz gece Manchester’da sahne aldı. Madonna, Manchester konserine planlanandan tam bir saati aşkın bir gecikmeyle çıkınca hayranlarından tepki topladı. Sahneye çıktığı esnada ”Kapayın çenenizi” diye bağıran pop kraliçesi, hemen ardından da neden sahneye gecikmeli çıktığını açıkladı.

GZone’un haberine Madonna’nın hayranlarına yaptığı açıklama şöyle:

‘‘Konser için ses provası almaya geldiğimiz zaman fark ettik ki ışık ve video sisteminde bir arıza söz konusuydu. Tüm sahne gösterisini yöneten dosya bir türlü açılmadı ve aldığımız yedek dosya da arızalı çıktı. Performansımın yüzde 75’ini video ve ışık gösterisinin kapsaması sebebiyle sistemi düzeltmeden konsere başlamamız mümkün değildi. Sistemin yeniden başlatılması ve çalışacağından emin oluşumuz ne yazık ki bir saatten fazla sürdü, ancak bizler halen konseri full repertuar gerçekleştirmeye kararlı olmamıza rağmen mekan yetkilileri konseri 23:30’da bitirmemiz gerektiğini söylediler. Bu durumda konserden birkaç şarkıyı çıkarmak zorunda kaldım, ki bu şarkılardan biri de repertuarımda üçüncü sırada bulunan şarkıydı. Biliyorum ki sizler bunu dert etmezsiniz, ve 12 dakikalık bir kısaltmaya laf etmezsiniz, ancak şahsen ben bu yaşanan aksilikten dolayı özür dilerim.”

Madonna, Türkiye’de verdiği konsere de 40 dakika kadar geç çıkmış, hayranlarının tepkisini toplamıştı.