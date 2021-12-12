Konserinde 10 kişi yaşamını yitirmişti; Travis Scott, Coachella festivalinden çıkarıldı

ABD'de Astroworld festivali kapsamında düzenlenen Travis Scott konseri sırasında çıkan izdihamda 10 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından ünlü rapçi Coachella line-up'ından çıkarıldı.

Dünyaca ünlü rapçi Travis Scott’ın ABD’nin Houston kentinde düzenlediği Astroworld isimli müzik festivali sırasında izdiham yaşanmış, 10 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralanmıştı.

ABD’de kamuoyunu uzun süre meşgul eden trajik olayın ardından birçok marka Travis Scott’la iş birliklerini sonlandırırken, ünlü rapçiye bir kötü haber de Coachella festivalinden geldi.

60 bin imza toplandı

New York merkezli Variety dergisi, Scott’un 2022’de yapılacak olan Coachella Müzik ve Sanat Festivali’nin kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. Coachella tarafından yapılan açıklama, Scott ile ilgili Change.org dilekçesine on binlerce imza toplanmasının ardından geldi.

60 bin kişi tarafından imzalanan dilekçede, Coachella organizatörleri Goldenvoice ve Paul Tollett’i Houston’daki konserinden sonra rapçiyi müzik festivallerinden çıkarmaya çağırdı.

ABD’de Astroworld festivalinde yaşanan facia sonrası, ünlü rapçi Travis Scott ve organizatörler hakkında 750 milyon dolarlık dava açılmıştı.