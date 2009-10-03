Kongreden ilginç notlar

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 3. Olağan Kongresi, büyük coşkuyla başladı. Kongrede birbirinden ilginç detaylar yer aldı. İşte onlardan başlıcaları:





Bir tek Obama alkışlandı



AKP Kongresi birbiri ardına tanıtım filmleri gösterildi. Filmlerde Başbakan’ın yurt dışı temaslarına da yer verildi. Gürcistan liderinden Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’e, Erdoğan’ın Çin gezisinden, Madrid ziyaretine kadar pek çok görüntü gösterildi. Bu görüntüler sırasında sadece Başbakan’ın ABD Başkanı Obama’yla olan görüşmesi sırasında salondakiler tepki verdi. Kimisi Obama diye bağırırken, kimisi alkışlandı.

Çoşku salondan taştı

AKP’nin 3. Olağan Kongresi, bugüne kadar yapılan kongrelerin en coşkulusuydu. Bunda seçilen müziğinde büyük etkisi vardı. Müzikte semah ezgileri, zaman zaman davul ritimleri, zaman zaman da marş melodileri yer aldı. Hatta semah ezgileri ortaya çıktığında, salonda bazı gruplar semaha başladı.

Dikkat çekici sloganlar

Erdoğan için söylenen “Milli birlik projesinin mimarı” ve “Türkiye’yi küllerinden doğuran lider” sloganları dikkati çekti.

CHP'den temsilci katılmadı

Kongrede, MHP, BBP, Saadet Partisi gibi bütün partiler temsil edildi. Katılan siyasi parti temsilcileri teker teker anons edildi. Adı hiç geçmeyen parti ise kongreye temcilci göndermediği ortaya çıkan CHP’ydi.

Aşık Veysel'i Mahsun Kırmızıgül'lü konser

Kongreye damgasını vuran bir başka unsur ise hoparlörlerden yayılan ve tüm katılımcıların coşkuyla eşlik ettikleri Aşık Veysel’in ünlü “Uzun ince bir yoldayım” türküsü oldu. Türküyü, Türkiye’nin en tanınmış sesleri seslendirdi. Türkü Aşık Veysel'le başlarken, Mahsun Kırmızıgül, Tarkan ve Barış Manço’nun seslendirdiği bölümler yine hoparlörlerden verildi.

Başbakan türkünün sonunu mikrofonu eline alarak kendi sesiyle getirdi ve “Gidiyorum gündüz gece ve gideceğiz gündüz gece” diyerek türküyü noktaladı.

Davos yoktu

Kongre tanıtım filminde Başbakan Erdoğan’ın pek çok etkinliğine yer verildi. Bunlar içinde yurt dışı ziyaretlerde vardı. Ancak büyük yankı uyandıran, “One Minute” krizinin yaşandığı Davos Krizi’ne hiç yer verilmemesi dikkat çekti.



Merkel mesaj gönderdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, kongreye gönderdiği mesajda, AKP Kongresi'nin hayırlı olmasını dileyerek, başarı temennilerini iletti.

AKP ile CDU arasındaki dostane ilişkilerin kendisi için büyük önem arz ettiğini ifade eden Başbakan Merkel, mesajında “başarılı bir kongre geçirmenizi ve AKP'nin bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Kongreye ayrıca Ukrayna Başbakanı Yulia Timoşenko da bir kutlama mesajı gönderdi.



KKTC meclisi de kongrede

Bu arada KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Demokrat Parti (DP), Özgürlük ve Reform Partisi (ÖRP) ile Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) başkan ve yetkilileri, AK Parti'nin 3. Olağan Kongresi'ne konuk olarak katılmak üzere Ankara'da.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Derviş Eroğlu'nun yanı sıra CTP Genel Başkanı Serdar Denktaş, ÖRP Genel Başkanı Turgay Avcı, TDP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı ve berberindeki parti yetkilileri yarın Ankara'da yapılacak kongreye katılıyor.



Kongrede neler ele alınıyor?

Kongrede Kürt açılımıyla ilgili bir de bildiri yayımlanacak. Metinle ilgili hazırlık yapmak üzere komisyon kuruldu.

Komisyonda , İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ ve Başbakan'ın Danışmanı Ömer Çelik yer alıyor.

Komisyon, açılım konusundaki ilkeleri, partinin yakalaşımını kaleme alacak.

Bu metin, kongre çalışması sırasında delegelere sunulacak. Böylece parti tabanından da açılıma destek alınmış olacak.

AKP'nin açılıma yaklaşımı, kongrede ana slogan olarak seçilen "Biz birlikte Türkiye'yiz" ifadesi ile de ortaya konacak.

"Biz birlikte Türkiye'yiz"

Kongrenin ana konsepti "Biz birlikte Türkiye'yiz" olacak. ASKİ Spor Salonu'nun dış cephesi bu konsepte uygun bir şekilde donatılırken, salon da beyaz ve mavi renklerle süslendi.

Salonda "Daima birlikte, daima ileri", "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın", "Seninleyiz her zaman Recep Tayyip Erdoğan" pankartları yer aldı.

Kongrede, müzisyen Özhan Eren'in AKP 3. Büyük Olağan Kongresi için bestelediği "Işık Buradan Yükselir" adlı şarkı seslendirdi.

Ayrıca AKP'nin 7 yıllık icraatını anlatan bir film gösterildi. Bu arada, salonun dışına partililer için ikram çadırları ve 100 civarında da seyyar tuvalet kuruldu.



