Kongre Vadisi 19 Nisan'a kadar BM toprağı oldu

İstanbul Taksim'deki Kongre Vadisi, bugün düzenlenen özel bir törenle, 19 Nisan'a kadar Birleşmiş Milletler toprağı oldu. Pazartesi başlayacak olan Birleşmiş Milletler Orman Forumu'na ev sahipliği yapacak vadiye, bugün öğle saatlerinde düzenlenen törenle, Birleşmiş Milletler bayrağı çekildi.

İstanbul Kongre Vadisi, 8-19 Nisan tarihleri arasında, Birleşmiş Milletler'in (BM) en büyük çevre zirvelerinden biri olan Orman Forumu'na ev sahipliği yapacak. 197 ülkeden 2 bini aşkın kişinin katılacağı foruma, 50'nin üzerinde ülkenin orman bakanının yanı sıra, çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi ve bilim insanı da katılacak.

Dünyanın neresinde olursa olsun, BM tarafından organize edilen toplantıların gerçekleştiği alanlar, organizasyon süresince BM toprağı ilan ediliyor. Bu gelenek, BM Orman Forumu'nun gerçekleşeceği İstanbul için de uygulandı.

Bugün öğlen saatlerinde kongre vadisi içindeki bayrak direği önünde düzenlenen törenle, göndere, Türk bayrağının yanı sıra BM da bayrağı çekildi. BM Orman Forumu'nun biteceği 19 Nisan'a kadar, kongre vadisi BM toprağı statüsünde olacak.

Bayrak törenine Birleşmiş Milletler Orman Forumu (UNFF) Genel Direktörü Jan McAlpine ile birlikte, Türkiye adına forumun ev sahipliğini üstlenen Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan müsteşar yardımcısı Dr. Mahir Küçük katıldı. Ayrıca Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de, törende hazır bulundu. Bayrak töreni BM çalışanları, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan üst düzey yetkiler ve basın mensupları tarafından ilgiyle izlendi. Bayrak töreni sırasında askeri bando Betthoven'ın 9. Senfonisi'ni çaldı.



BM Türkiye’ye övgü



Törende bir konuşma yapan UNFF Genel Direktörü Jan McAlpine, ağaçlandırma ve ormanların korunması konusunda Türkiye’nin faaliyetlerini övdü. McAlpine, “Türkiye tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. 197 ülkenin katılımcıları, ormanların geleceğini belirlemek ve aksiyon planı çıkarmak için burada olacaklar. Ev sahibi Türkiye, güzel ülkesini yeşillendirmede, ağaçlandırmada ve orman yangınlarıyla mücadelede dünyada lider konumunda. İşte bu yüzden, 10. BM Orman Forumu için İstanbul’da toplanmış bulunuyoruz” diye konuştu.