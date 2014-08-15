KONDA: Kamuoyundan özür dileriz

Türkiye'nin güvenilir kamuoyu araştırma şirketlerinden KONDA, ilk turu 10 Ağustos Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için tahminlerini 7 Ağustos’ta açıkladı.

KONDA, yüzde 99 güven aralığında hata payını artı-eksi yüzde 2,6 olarak duyurduğu son araştırmasına dayandırdığı oy oranlarına ilişkin tahminlerini, Tayyip Erdoğan için yüzde 57, Ekmeleddin İhsanoğlu için yüzde 34, Selahattin Demirtaş için de yüzde 9 olarak açıkladı.

10 Ağustos Pazar günü yapılan seçimde Tayyip Erdoğan, yüzde 51,79, Ekmleddin İhsanoğlu, yüzde 38,44, Selahattin Demirtaş yüzde 9,76 oranında oy aldı.

KONDA’nın tahminiyle, seçim sonuçları arasındaki fark eleştirilere hedef oldu. Sosyal medyada birçok Twitter kullanıcısı, KONDA’yı “kamuoyunu yanıltmakla” eleştirdi.

KONDA, bugün bir özür yazısı yayınlayarak, 8 maddelik bir açıklama yaptı.

KONDA'nın Yönetim Kurulu Başkanı Tarhan Erdem’in imzasıyla yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“7 Ağustos tarihli Cumhurbaşkanlığı seçiminin olası sonuçlarına dair açıklamamızdaki oy dağılımı ile gerçekleşen arasında kabul edilebilir hata payı ötesindeki yanılgımız nedeniyle kamuoyundan özür dileriz.”

KONDA tarafından yayınlanan açıklamanın tam metni şöyle: