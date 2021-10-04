Konami, eFootball 2022'deki hatalar nedeniyle özür diledi

Konami popüler oyun serisi PES'in yeni oyunu eFootball 2022 geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. Ancak oyun çok sayıda eleştiri aldı. Konami ise bu durum karşısında özür diledi.

eFootball 2022, rahatsız edici yüz animasyonları sebebiyle sosyal medyada epey konuşuldu. Özellikle Ronaldo ve Messi gibi yıldız isimlerde de bu hata görüldü. Konami de geçtiğimiz gün bu durum için özür diledi.

Resmi Twitter hesabı üzerinden bir özür mesajı paylaşan Konami, bu ay içerisinde gelecek bir güncelleme ile sorunu çözeceklerini aktardı.

Konami kısa süre önce çıkan sürümün erken erişim tarzında olacağını belirtmişti. Oyun, tam sürümüne ilerleyen aylarda kavuşacak.