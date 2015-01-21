T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Komutanına kızıp tuvaleti yaladı!

Çin'de yeni erlerden yatakhaneleri ve tuvaletleri temizlemelerini isteyen eğitim çavuşu Cai Peng, tüm mekanların tertemiz olmasını istedi

21 Ocak 2015 17:51

Çin'de eğitim çavuşu yeni erlerin tuvaletleri kendi standartlarında temizlemediğini görünce tepki gösterdi. Sinirlenen eğitim çavuşuna cevap veren erlerden biri tuvaletinin temizliğini kanıtlamak için tuvaleti yaladı.

Çin'de çekilen görüntülerde eğitim çavuşu Cai Peng'in yüksek temizlik standartları eğitimi görülüyor. Yeni erlerden yatakhaneleri ve tuvaletleri temizlemelerini isteyen eğitim çavuşu Peng, tüm mekanların tertemiz olmasını istedi.

Yapılan temizlikten tatmin olmayan Peng, öğrencilere bağırdı ve ceza vereceğinden bahsetti. Bu sırada söz alan yeni erlerden Ho Liao, "Komutanım, özür dilerim ama size katılmıyorum ve izninizle bunu kanıtlamak istiyorum" dedi. Genç er, bu sözlerin üzerine eğildi ve tuvaleti yalamaya başladı. Erin, öğrencilerin tuvalet ihtiyaçlarını gördüğü alaturka tuvalet civarını da yalaması dikkat çekti. Herkesi şoke eden er, tuvaletten sonra yatakhaneye gidip orada da yeri yaladı. Yalama işlemi tamamlandıktan sonra ayağa kalkan er, selam verip hazır ola geçti.

Olayın sonrasında konuşan Ho, "Bize yerlerin yemek yenilecek kadar temiz olmasını istediğini söyledi. Biz de bunu yaptığımızı düşünmüştük, ben sadece yaptığımızı kanıtlamaya çalıştım" diye konuştu. Eğitim çavuşu olayın üzerine yorum yapmadı, temizlik timi ceza almadan görevi tamamladı.

ETİKETLER

çinerkomutanCai PengHo Liaoeğitimçavuş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24