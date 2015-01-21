Komutanına kızıp tuvaleti yaladı!

Çin'de eğitim çavuşu yeni erlerin tuvaletleri kendi standartlarında temizlemediğini görünce tepki gösterdi. Sinirlenen eğitim çavuşuna cevap veren erlerden biri tuvaletinin temizliğini kanıtlamak için tuvaleti yaladı.

Çin'de çekilen görüntülerde eğitim çavuşu Cai Peng'in yüksek temizlik standartları eğitimi görülüyor. Yeni erlerden yatakhaneleri ve tuvaletleri temizlemelerini isteyen eğitim çavuşu Peng, tüm mekanların tertemiz olmasını istedi.



Yapılan temizlikten tatmin olmayan Peng, öğrencilere bağırdı ve ceza vereceğinden bahsetti. Bu sırada söz alan yeni erlerden Ho Liao, "Komutanım, özür dilerim ama size katılmıyorum ve izninizle bunu kanıtlamak istiyorum" dedi. Genç er, bu sözlerin üzerine eğildi ve tuvaleti yalamaya başladı. Erin, öğrencilerin tuvalet ihtiyaçlarını gördüğü alaturka tuvalet civarını da yalaması dikkat çekti. Herkesi şoke eden er, tuvaletten sonra yatakhaneye gidip orada da yeri yaladı. Yalama işlemi tamamlandıktan sonra ayağa kalkan er, selam verip hazır ola geçti.

Olayın sonrasında konuşan Ho, "Bize yerlerin yemek yenilecek kadar temiz olmasını istediğini söyledi. Biz de bunu yaptığımızı düşünmüştük, ben sadece yaptığımızı kanıtlamaya çalıştım" diye konuştu. Eğitim çavuşu olayın üzerine yorum yapmadı, temizlik timi ceza almadan görevi tamamladı.