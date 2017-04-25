Komuta kademesi, operasyonu Genelkurmay Karagâhı'ndan yönetti; TSK, Sincar'ı ilk kez bombaladı

TSK, Irak'ın kuzeyinde, PKK'nın bulunduğu belirtilen Sincar Dağı ile Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı bölgelerine düzenlediği hava harekâtının görüntüleri yayınlandı. Saat 02.00'de düzenlenen hava harekatında belirlenen terörist hedefler tam isabetle vuruldu. Komuta kademesi, operasyonu Genelkurmay Karagâhı'ndan yönetti.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ülkemizin ve milletimizin birlik, bütünlük ve güvenliğine kast eden bu terör yuvalarının yok edilmesi maksadıyla; uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız kapsamında 25 Nisan 2017 günü saat 02.00’de, Irak kuzeyi/Sincar Dağı ve Suriye kuzeydoğusu/Karaçok Dağı bölgelerine hava harekatı icra edilmiş ve belirlenen terörist hedefleri tam isabetle vurulmuştur" denmişti.

TSK, Sincar'a yapılan saldırının görüntülerini yayınladı. TSK yayınladığı fotoğraflarda komuta kademesinin operasyonu Genelkurmay Karargahı'ndan yönettiği görülüyor.

Görüntülerde Suriye kuzeydoğusu Karaçok Dağı'ndaki cephanelik havaya uçuruluyor. Sincar Dağı'ndaki büyük bir anten yıkılıyor. PKK'lıların barınma ve eğitim alanıyla başka bir cephanelik bombalanıyor.

Sputnik'in haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği hava harekatına ilişkin PYD Eş Başkanı Salih Müslim "26 uçakla saldırı yapacaklarını beklemiyorduk" dedi. ABD'nin öncülüğündeki koalisyon güçlerinin haberi olmaksızın TSK uçaklarının bölgede harekat düzenleyemeyeceğini savunan Müslim "Koalisyon bir açıklama yapmalı. Saldırı ile ilgili bilgileri var mıydı yok muydu? Bunu nasıl görüyorlar? Açıklama yapmalılar" dedi. Müslim, TSK'nın düzenlediği harekatın, Rakka operasyonunu da etkileyeceğini savunan Müslim, "operasyonda krizler çıkabileceğini" öne sürdü.

"18 YPG'li öldü" iddiası

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türk savaş uçaklarının terör hedeflerine yönelik operasyonunda 18 YPG'linin öldüğünü iddia etti.

Peşmerge'den PKK'ya suçlama

Peşmerge Bakanlığı Sincar'daki bombardımanına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada sorunun PKK'nın bölgede bulunmasından kaynaklandığını belirtildi. Yazılı açıklama şöyle: "25 Nisan’da saat 02.00 sıralarında Şengal Dağı ve çevresinde Türkiye’ye ait savaş uçakları tarafından düzenlenen bombardıman sonucu 5 peşmerge şehit düştü, 9 peşmerge de yaralandı. Peşmergelerin şehit düşmesi ve yaralanması büyük üzüntü kaynağıdır. Peşmergenin Türkiye uçakları tarafından bombalanması kabul edilemez. Bu sorunların tamamen, PKK’nin bölgede bulunmasından kaynaklandığını belirtmek gerekir. Onların orada bulunması, bölge halkı ve Kürdistan Bölgesi için baş ağrıtmaktadır. Herkes tarafından defalarca Şengal Dağı'nı boşaltılmaları talep edildiği halde PKK kimseyi dinlememiştir. Buradan bir kez daha PKK güçlerinin sorunların daha da derinleşip istikrarsızlığa sebebiyet vermemelerini, bölge halkının dönmesine izin vermelerini, Şengal Dağı ve bölgeden çekilmelerini talep ediyoruz."