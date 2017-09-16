Kömürden yenilenebilire geçiş ülkelerin karbon yoğunluklarını düşürüyor

Artan yenilenebilir enerji kullanımı ve enerji verimliliği uygulamalarının, birçok ülkenin karbon yoğunluğu değerlerini düşürmeye devam ettiği bildirildi.

Vergi ve danışmanlık şirketi PwC tarafından 2009 yılından beri gerçekleştirilen Düşük Karbon Ekonomisi Endeksi çalışmasına göre bu değer 2016 yılında küresel ölçekte yüzde 2,6 oranında geriledi.

Yeşil Ekonomi'de yer alan habere göre, özellikle kömür tüketiminin hızla azalması İngiltere’deki gerilemenin yüzde 7,7 oranında gerçekleşmesini sağlarken, Çin’in karbon yoğunluğu ise geçen yıl yüzde 6,5 oranında düştü. G7 ülkelerindeki gerilemenin ortalaması ise yüzde 2,9 oldu.

PwC tarafından Ekim ayında yayınlanacak çalışma ile ilgili yayınlanan açıklamaya göre İngiltere’nin karbon yoğunluğundaki bu yüksek gerilemede elektrik üretiminde kömürün payınının önemli oranda gerilemesi, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretiminin hızla artması, sanayi sektöründeki yapısal değişimler ve yüzde 1,8’lik düşük büyüme oranı etkili oldu.

Bu etkenler İngiltere’nin enerji kaynaklı emisyonlarının 2016’da, yüzde 6, enerji talebinin ise yüzde 1,4 oranında gerilemesini sağladı.

Kömürün İngiltere enerji üretiminde 2012 yılında yüzde 23 olan payı ise 2016’da ise yüzde 7’e geriledi.

Çalışmadaki verilere göre 2016 yılında karbon yoğunluğu değeri Çin’de 431 ton CO2/$m GSYH , G7 ülkelerinde 237 ton CO2/$m GSYH, Birleşik Krallık’ta ise 142 ton CO2/$m GSYH olarak gerçekleşti.

İklim Değişikliği Bakanı: Kirli kömür elektriğini bırakmanın faydası

Açıklamada değerlendirmesi yer alan Birleşik Krallık İklim Değişikliği ve Sanayi Bakanı Claire Perry PwC çalışmasının Birleşik Krallık’ın iklim değişikliği ile mücadelede dünyaya liderlik ettiğini ve kirli kömür elektriğini kademeli olarak bırakıp, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında yatırım yapma konusundaki çabalarının sonuçlarına vurgu yaptığını söyledi.

Türkiye’nin karbon yoğunluğu 2016’da yüzde 2,6 gerilemişti

PwC’nin 2016 yılında yayınladığı, Düşük Karbon İndeksi çalışmasında Türkiye’nin enerji yoğunluğu endeksinin 2015 yılı için 211 ton CO2/$m GSYH olarak hesaplanmıştı.

2015 yılındaki yoğunluk, bir önceki yıla göre yüzde 2,6 oranında gerilediği, enerji kaynaklı emisyonlarının ise aynı döneme göre yüzde 1,3 oranında yükseldiği, ekonomi yüzde 4 oranında büyürken.

Karbon yoğunluğu değeri bir ülkenin dolar bazında bir birimlik Gayri Safi Yurt İçi Hasıla için, yol açtığı ton başına karbondioksit salımını gösteriyor.