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Politika

Kömürcü vali merkeze alındı

Valiler Kararnamesi’yle 12 vali merkeze alındı. Aralarında Başbakan Erdoğan’ın örnek gösterdiği Elazığ Valisi de var

22 Aralık 2008 02:00

Valiler Kararnamesi’yle merkeze alınan 12 vali arasında Erdoğan’ın kömür çalışmalarıyla örnek gösterdiği Elazığ Valisi de var. Kararnameyle Çankırı ve Isparta valileri de yer değiştirdi.

Bazı illerin valilerinde değişiklik öngören valiler kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararname ile merkeze alınan 12 ilin valisi arasında Başbakan Erdoğan’ın kömür yardımlarıyla ilgili çalışmaları nedeniyle örnek gösterdiği Elazığ Valisi Muammer Muşmal’ın yanı sıra, Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin, ’memuriyet görevini kötüye kullanarak keyfi davranma’ suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırılan ancak daha sonra Yargıtay’ın hakkında beraat kararı verdiği Eskişehir Valisi Kadir Çalışıcı da yer aldı.
Kararname Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanarak, Resmi Gazete’de yayımlandı. Valiler Kararnamesi ile 12 ilin valisi merkeze alındı. Önceki gün de Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile 13 il emniyet müdürü merkeze alınmıştı. Hakkari ve Kilis’in hem valisi hem de emniyet müdürleri merkeze alındı.

Kararnameye göre merkeze alınan 12 ilin valisi şöyle: Bitlis Valisi Mevlüt Atbaş, Çanakkale Valisi Orhan Kırlı, Elazığ Valisi Muammer Muşmal, Erzincan Valisi Ali Güngör, Eskişehir Valisi Kadir Çalışıcı, Hakkari Valisi Ayhan Nasuhbeyoğlu, Rize Valisi Kasım Esen, Sinop Valisi Zeki Şanal, Aksaray Valisi Sebati Buyuran, Bartın Valisi İsa Küçük, Yalova Valisi Doç. Dr. Yusuf Erbay, Kilis Valisi Nevzat Turhan, merkeze alındı.

Sarıyer kaymakamı vali oldu

Yeni atanan valiler ve görev yerleri ise şöyle: Çankırı Valisi Ali Haydar Öner Isparta’ya, Isparta Valisi Şemsettin Uzun Çankırı’ya, Mardin Valisi Mehmet Kılıçlar Eskişehir’e, Merkez Valisi Halil Işık Bartın’a, Müsteşar Yardımcısı Zekeriya Şarbak Rize’ye, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdülkadir Atalık Çanakkale’ye, Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürü Muammer Türker Hakkari’ye, Gaziantep İl Özer İdaresi Genel Sekreteri Abdülkadir Demir Erzincan’a, Yıldırım Kaymakamı Turhan Ayvaz Kilis’e, Karatay Kaymakamı M. Hakan Güvençer Sinop’a, Avcılar Kaymakamı Hasan Duruer Mardin’e, Sakarya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Orhan Alimoğlu Aksaray’a, Hukuk Müşaviri Nurettin Yılmaz Bitlis’e, Sarıyer Kaymakamı Mehmet Ersoy Yalova’ya, Mülkiye Başmüfettişi Muammer Erol Elazığ’a atandı.

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