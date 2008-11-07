Kömür yardımının kaynağı trafik ihlalleri

Trafik cezalarının yüzde 50'si doğrudan Fon'a gidiyor. Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü, fakir bir kişiye 70 kilo kömür yardımında bulunuyor.



TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü'nün 2009 yılına ilişkin bütçesinin görüşmelerinde, yardımların kaynakları da ortaya çıktı. Muhalefet partileri dar gelirliye yapılan gıda, yakacak, barınma, eğitim, yemek ve sağlık giderlerinin kaynağının nereden bulunduğu yönünde eleştirilerde bulundu.



Muhalefetin eleştirisine yanıt veren Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu'nun gelir kalemlerinin, Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile kurulu bulunan fonlardan Bakanlar Kurulu kararıyla yüzde 10'a kadar, Gelir ve Kurumlar Vergisi Tahsilatı toplamının yüzde 2.8, trafik cezaları hasılat payının yüzde 50'si, RTÜK reklam gelirleri hasılatının yüzde 15'i, bütçeye konulacak ödeneklerden bağış ve yardımlardan oluştuğunu kaydetti.



"Hep yakalanalım fakiri güldürelim"



Yazıcı, Fon'un en büyük gelir kaynağının Gelir ve Kurumlar Vergisi Tahsilatı toplamından kesilen yüzde 2'lik pay olduğunu hatırlatarak, ikinci sırada ise trafik cezalarının yer aldığını söyledi. Yazıcı, "Trafik cezalarının yüzde 50'isi Fon'a aktarılıyor. Yani siz 2008 yılı içinde ne kadar trafik kuralı ihlali yaparsanız, Fon'a yüzde 50 katkıda bulunuyorsunuz. Çünkü Fon gelirleri, vergi gelirleri ve trafik cezalarına göre artıyor veya azalıyor" bilgisini verdi.

Bakan'ın bu açıklamasına CHP Malatya Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu, "Sayın Bakan diyor ki, trafik kurallarını ihlal edin, ceza ödeyin. O zaman hep yakalanalım, fakirlerin yüzünü güldürelim" diye espri yaptı. Bakan Yazıcı’nın "Aynen öyle" karşılığını vermesi komisyonda bulunan bütün vekillerin gülmesine neden oldu. Yeni kanunla kırmızı ışıkta geçmenin cezası 115 YTL'ye çıkarılmıştı.



6 ayda Fon'a 72 milyon YTL



2008 yılının sadece ilk 6 ayında trafik cezalarından dolayı 72 milyon 600 bin YTL para Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu'nun kasasına girdi. Yani trafik kurallarına ne kadar uymayan sürücü varsa istemeden de olsa bir fakirin yüzünü güldürdü.



Yıl sonunda bu paranın 120 milyon YTL'yi aşması bekleniyor. Trafik cezalarından dolayı Fon'un kasasına 2007'de 139 milyon 810 bin YTL, 2006'da 99 milyon 16 bin YTL'lik para girdi. Son 5 yılda trafik cezalarından dolayı Fon'un kasasına en büyük para girişinin ise 2005'te geçekleştiği ortaya çıktı. 2005'te Fak Fuk Fon'un kasasına trafik cezalarından dolayı 190 milyon 209 bin YTL para girdiği bildirildi.