Kömür ocağındaki 9 kişi, 50 milyon metreküp toprağın altında

T24 - Elbistan Afşin Termik Santrali'ne kömür üretimi yapan Çöllolar kömür havzasında dün meydana gelen toprak kaymasında milyonlarca metreküp toprağın altında kalan 9 kişiyi arama ve kurtarma çalışmaları bugün de devam ediyor.

Çöllolar kömür havzasında yaşanan, ancak, kömür çıkarılan saha olmadığı belirtilen sahada meydana gelen göçüğün ardından bölgeye gönderilen kurtarma ekipleri, arama çalışmalarını güçlükle yürütüyor.

Sivil savunma ve AKUT, sabahtan bu yana süren aramalarda toprak altında kalan bir dozere ulaştı.

Arama kurtarma köpekleri eşliğinde yapılan canlı aramasında henüz sonuç elde edilemedi.



İğne ile kuyu kazmak...

Üç futbol sahası büyüklüğünde bir alanı kapsayan, 160 metre derinlikte yaşanan göçük bölgesindeki çalışmalar, iğne ile kuyu kazar gibi yürütülüyor.

Bölgenin heyelan nedeniyle tehlikeli oluşu ve daha kısa sürede sonuç alabilme planıyla arama ekipleri, karadan girmek yerine, havadan helikopterlerle farklı noktalara indiriliyor.

"Ölüm çukuru" olarak adlandırılan kömür havzasındaki aramalar, sahaya indirilen ekiplerin yanı sıra, helikopterle havadan gözlemlenerek yürütülüyor.

Yanlarında özel eğitimli köpekler de bulunan ekipler, canlı arama dedektörü ve arama köpekleri ile sahayı tarıyor. Dün saat 10.00'da yaşanan 1 kişinin öldüğü, 13 kişinin kurtarıldığı göçüğün olduğu bölgede, yer yer heyelan tehlikesi yaşanabileceği korkusu da arama ekiplerini tedirgin ediyor.

Arama çalışmaları, Genelkurmay Başkanlığı'ndan 1'i ambulans olarak kullanılan 4 Skorsky helikopter, Sağlık Bakanlığı'na ait bir hava ambulansı, İl Jandarma Komutanlığı Komando Birliği, Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, Adana, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır'dan arama kurtarma birliği ekiplerince yürütülüyor.

Kayıpların yerlerinin belirlenmesi için canlı arama dedektörleri, arama kurtarma teknisyenleri, özel eğitimli arama köpekleri de bölgedeki çalışmalara katılıyor. Göçük altında kalan kişilerin cep telefonlarının sinyalleri de takibe alındı, ancak, çalışmalarda henüz sonuç alınamadı.



Devlet sahası neden kaymadı?

Türk-İş'e bağlı Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı İsmail Aslan, depremlere bağlı olarak göçük meydana geldiği şeklindeki değerlendirmeleri gerçekçi bulmadığını belirterek, "Bu sahaya bir kilometre uzaklıkta devletin işlettiği sahada neden heyelan olmadı?" diye sordu.

4 gün ara ile 2 göçük meydana gelen bölgede mühendislik hataları ve çok büyük ihmal olabileceğine değinen Aslan, "Açık linyit alanlarında tarihimizde böyle bir olay yok. Özel sektörün işlettiği bu alanda böyle bir göçük oluyor da hemen yanındaki sahada neden olmadı? Bu işletmecilik zihniyeti ile tıpkı karpuzun kafasını kesip, elini sokup göbeğini çıkarıyorlar. Ben onlarca yıl devletin işlettiği sahada operatör olarak çalıştım. Ben bile burada gelen tehlikeyi görebilirdim" dedi.

6 Şubat'taki ilk göçükten sonra inceleme yapan ODTÜ'den Prof. Dr. Levent Tatlıoğlu, bölgede 22 Aralık 2010 ile 29 Ocak 2011 arasında meydana gelen 10 depremden 6'sının göçüğü tetiklediği şeklinde rapor hazırlamıştı.

Bu arada, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürü Halil Alış da, bölgeye gelerek arama çalışmalarını yerinde inceledi. Alış, 50 milyon metreküp toprağın kayarak, kömür çıkarılan 100 metrelik bölümün yarısını doldurduğunu, heyelanın sürdüğünü söyledi.



İşte kayıplar...

Göçük altında aranan kişilerin isimleri şöyle: "Jeoloji mühendisi Halil Tatlı, makine mühendisi Cuma Yıldırım, makine operatörleri Hacı Mehmet İpek, Muhsin Koşan, Kemal Elmas, dozer operatörü Adnan Demir, topografçı Tuğran Gökhan, drenaj işçisi Aydoğan Polat ve mesleği öğrenilemeyen Nail Yılmaz."



Arama çalışmaları gece de sürdü

Göçükle ilgili olarak arama ve kurtarma çalışmaları gece de devam etti.

TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, kriz masasına gelerek Vali Şükrü Kocatepe ve diğer yetkilerden bilgi alarak olay yerinde incelemeler yaptı. Daha sonra açıklama yapan Pakdil, şu an itibariyle 1 işçinin hayatını kaybettiğini keşif ekibinde olan 9 kişiden haber alınamadığını hatırlattı.

Pakdil, "Şu anda 2. Ordu'dan gelen helikopterlerimizden gece görüş kabiliyetine sahip biri AKUT ekibi eşliğinde sürdürüyor. GSM operatörleriyle gerekli temaslar sağlandı ve onlar da çalışmalarını sürdürüyor. Aranmasına devam edilen 9 arkadaşımız inşallah hayattadır. Umudumuz onlara ulaşmaktır. Ciddi bir göçük ve toprak kayması var. Şu an itibariyle 120 metrelik bir derinlikten bahsediliyor. Bunun yaklaşık 60 metresi toprak kayması nedeniyle dolmuş ve milyonlarca metreküp toprağın kayması söz konusudur" dedi.