Kömür kullanılmadan üretilen çeliğin ilk teslimatı Volvo'ya yapıldı

İsveçli girişim Hybrit, kömür kullanılmadan üretilen çeliği 2026'da tam ticari üretimden önce, deneme çalışması olarak otomobil üreticisi Volvo'ya teslim ettiğini söyledi. Volvo, 2021'de prototip araç üretimine başlayacağını duyurdu.

Cevher bazlı çelik üretimi için ihtiyaç duyulan taş kömürü, yenilenebilir elektrik ve hidrojenle değiştirmeyi amaçlayan Hybrit, bir yıl önce denemelerine başladı.

Üretiminde kömür kullanılan çelik, küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 8'ini oluşturuyor. Çelik üreticisi SSA, deneme teslimatını tamamen fosilsiz bir değer zincirine doğru önemli bir adım olarak yorumladı ve hedeflerinin piyasaya fosilsiz çelik sunmak ve teknolojiyi 2026 gibi erken bir tarihte endüstriyel ölçekte göstermek olduğunu söyledi.