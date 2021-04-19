Komünist Manifesto ilk kez tiyatro sahnesine uyarlandı

Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından 1848 yılında yazılan Komünist Manifesto ilk kez tiyatro sahnesine taşınıyor. Manifesto adıyla gösterime girecek olan oyun, 21 Nisan Çarşamba günü saat 21.00’de, Moda Sahnesi’nde sahneden naklen yayınla seyirciyle dijital ortamda buluşacak.

Oyun için ayrıca Türkiye'nin en büyük işçi katliamı Soma Katliamı'na da değinen bir tanıtım videosu çekildi.

Oyunun tanıtım metni şöyle:

"Marx ve Engels’in dünyayı sarsan eseri Komünist Manifesto tarihte ilk kez tiyatro sahnesinde. Dünyada neredeyse her dile çevrilen, basımı ve dağıtımı yüzlerce kez yasaklanan, onlarca kez toplatılan bu kitap bizce hala güncelliğini koruyor. Yazıldığı yüzyıldan bu yana tarihin akışı içerisinde çok büyük toplumsal değişiklikler olsa da, metnin temel tartışması olan “ezenler” ve “ezilenler” arasındaki kavga sürüyor. Birileri hiçbir zaman tüketemeyeceği servetlere sahip olurken, dünyada yeterince beslenemeyen, temel insani ihtiyaçlarına ulaşamayan, okul yüzü dahi göremeyen yüz milyonlarca insan yaşıyor. Dünyamız şirketlerin para kazanma hırsı yüzünden can çekişiyor. Kadınların eşitlik mücadelesindeki kazanımları birer ikişer ellerinden alınmaya çalışılıyor. Çocuk işçilik gün geçtikçe artıyor. Emekçiler emeklilik haklarını dahi kaybediyor. Daha saymakla bitmeyecek yüzlerce çarpıklık... İnsanlık ve yaşam bu sömürüyü hak etmiyor. Kapitalizmin dünyayı bir felakete doğru sürüklediğini daha 18. Yüzyılın ortalarında gören iki büyük düşünürün bu “uyaran” eserini, çevre felaketlerinin eşiğinde yaşayan 21. Yüzyılın insanlarıyla tiyatronun olanaklarını kullanarak buluşturmak istedik. Felaketin eşiğindeyken Marx’ın şu sözü hâlâ çok kıymetli, “Filozoflar şimdiye dek dünyayı çeşitli şekillerde yorumlamışlardır; oysa asıl mesele dünyayı değiştirmektir.”