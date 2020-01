Komünist belediyede 'çav bella' eşliğinde nohut hasadı

Türkiye’nin tek Komünist Partili Belediyesi konumundaki Tunceli’nin Ovacık İlçe Belediyesi, yoksullara dağıtmak için Hazine arazisine ektiği nohutların hasadına başladı. Belediye Türkiye ve Avrupa’nın birçok ilinden gelen gönüllülerle yapılan hasattan elde edilecek geliri, ihtiyaç sahiplerine ve öğrencilere burs olarak verecek.

Türkiye’de ulaşımı ücretsiz yapması ve en ucuz suyu satması ile gündeme gelen Tunceli’nin Ovacık Belediyesi, 600 dönümlük Hazine arazisine yoksullara dağıtmak için nohut, patates ve fasulye ekti. Bu ürünlerden nohut hasadı başladı. Ovacık Belediye Başkanı TKP’li Fatih Maçoğlu, nohutta beklentilerinin üzerinde verim aldıklarını, Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen gönüllülerin türkü ve marşlar eşliğinde çalıştığı söyledi.

Komünist Ovacık Belediye’sinde başkan Mehmet Fatih Maçoğlu öncülüğünde, bahar ayında ilçede kolektif ruhu canlandırmak amacıyla 500 dönüm araziye ekilen nohut, fasulye ve patatesin hasadı toplanmaya başlandı. Ovacık ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Yazı mevkiindeki 150 dönüm alanda Türkiye ve Avrupa’dan gelen çok sayıda gönüllünün katılımı ile hasada başlayan Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu mahsulün çok iyi olduğunu söyledi. Bahar ayında ekmeye başladıkları ürünlerin mahsulünü almaya başladığını ifade eden Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu, “Ürün şu anda iyi görünüyor. Nisan ve mayıs aylarında biz buraya ektiğimizde bu üretimi tanıtmıştınız, şimdi karşılığını görüyorsunuz. Birçok dostumuz her gün 40-50 kişi her gün geliyor ve biçiyor. Dışarıdan gelenler her gün 4 ile 5 saat bize yardım ettikten sonra memleketlerine gidiyor. Hasat zamanı insanlar bizi aradılar ve gelmek istediklerini söylediler. Biz de hasat zamanı ile ilgili tarih verdik. Avrupa’dan, İzmir’den, İstanbul’dan birçok dostumuz geldi. Ovacık’tan da gelen insanlarımız var. Şu anda tam hasat zamanı, buna rağmen Ovacık’taki insanlarımız da bize destek veriyor.

Gelir ihtiyaç sahipleri ve öğrencilere verilecek

“Tek amacımız var” diyen Maçoğlu şöyle devam etti: “Üretimi nasıl geliştirebiliriz? İkincisi üniversiteye giden çocuklarımız var. Çocuklarını okutamayan aileler var, biz bunları tespit ettik. İhtiyacı olan arkadaşlarımıza burs vereceğiz. Bir kısmını tohum bankası yapacağız, bir kısmını paketleyerek ihtiyacı olan ailelere, bir bölümünü de üniversitedeki çocuklara burs olarak vereceğiz.

‘Başaracağız’

“Gücümüz ne kadar yeter bilmiyorum ama” diyen Maçoğlu şu eki yaptı: “Bunu başaracağız.” dedi. Türkiye’de komünist ve sosyalistlere bakış açısının farklı olduğuna dikkat çeken Maçoğlu, “Komünistlere, sosyalistlere ve solculara bakış açısı farklıydı ama artık komünistlerin sizler gibi insanlar olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Üretim bizim ana eksenimiz. Her gün vakıflardan ve belediyeden hastasını götüremediği için para isteyen çok sayıda insan olduğunu biliyoruz. Tam da burada kadınlara bunu diyeceğiz, kaç dönüm ekmek istiyorsunuz? Biz size tohum ve mazot desteği vereceğiz. Biz bu yıl 11 aileyi patates ekimine sevk ettik. Bu iyi bir şey, önümüzdeki yıl bunu büyüteceğiz.” diye konuştu.

Gazeteci Avusturya’dan komünist belediyeye desteğe geldi

Ovacık Belediye Başkanı'nın gerçekleştirmiş olduğu projeyi desteklediğini ve bu yüzden hasat zamanında Avusturya’dan geldiğini ifade eden Erdal Kal, “Gördüğünüz gibi tarlada bir sürü insan var. Bu katılımın içinde çeşitli ülkelerden gelen insanlar var. Ben kendim Avusturya’dan geldim. Avusturya’da gazetecilik yapmaktaydım, projeyi sanal alemde takip ettim. Başkan tarafından tarlaların ekildiğini ve bu üründen elde edilecek ile öğrencilere ve yoksul vatandaşlara yardım edileceğini duydum. Başkanın bu projesini destekliyorum ve anlamlı buluyorum” şeklinde düşüncelerini belirtti.

‘Burada kolektif bir yaşam sürdüreceğiz’

Belediye Başkanı Maçoğlu’nun seçilmesinin ardından vatandaşlara karşı sözünün olduğunu ve bu sözü yerine getirdiğini ifade eden Kasım Koç, “Şu kadim topraklarda adayımızın halkımıza verdiği bir söz vardı. Burada kolektif bir yaşam sürdüreceğiz. Nisan ve Mayıs ayında ektiğimiz tarlaların ürünlerini toplamaya başladık. Buradaki DHF’nin, belediyenin, kitle örgütlerinin çağrıları ile başta Dersim ve Avrupa olmak üzere kolektif yaşamı sürdüren dostlarımız şu anda Munzur’un gölgesinde hiçbir karşılık beklemeden çalışmaktadır. Bu ürünler ile yoksul öğrencilerimizi okutuyoruz. Yoksul vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Kısaca komünistlerin kolektif yaşaması için bir model olarak Ovacık’ta bunu büyütmeyi düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

CHA'da yer alan habere göre nohut tarlasında hasat yapmaktan mutlu olduğunu söyleyen vatandaşlar, bu tarz projelerin artarak sürmesini istediklerini belirtti.