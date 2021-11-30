Komşusunu öldüren öğretmene müebbet hapis cezası

Kayseri'de, tartıştığı komşusu Osman Dörttepe'yi (71) tabancayla öldüren öğretmen Mustafa Dinçer (35), tutuklu yargılandığı davada müebbet hapis ve 900 TL para cezasına çarptırıldı. Heyet, sanığın olumsuz davranışlarını ve pişmanlık duymamasını gerekçe göstererek, 'iyi hal' ve 'tahrik' indirimi uygulamadı. Karar sonrası sanık Dinçer, "Hem dayak yiyeceğim hem de ceza yiyeceğim öyle mi? Aferin" dedi.



Olay, 10 Mart'ta Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Dinçer, yıllardır husumetli olduğu komşusu Osman Dörttepe ile 'yan bakma' nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü sırada Dinçer, tabancasıyla Dörttepe'ye ateş etti. Başına mermi isabet eden Osman Dörttepe, yaşamını yitirdi. Polise teslim olan Mustafa Dinçer ise, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, tutuklu sanık Dinçer'in 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Davada, Osman Dörttepe'nin şikayetçi yakınları ile tutuklu sanık Mustafa Dinçer hazır bulundu.



Önceki savunmalarını tekrar eden sanık Dinçer, "Osman Dörttepe'nin kafasına sıkmadım, ayağına ateş ettim ama maalesef kurşun kafasına gelmiş. Bu basit komşu kavgası değildir. Sürekli benimle uğraşıyordu. Sinkaflı küfür etti" dedi.



Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Dinçer'i, 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis; 'hakaret' suçundan ise 900 TL para cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın duruşmalardaki olumsuz davranışları ve olay nedeniyle pişmanlık duymamasını gerekçe göstererek, 'iyi hal' ve 'tahrik' indirimi uygulamadı.

Sanık Dinçer, "Hem dayak yiyeceğim hem de ceza yiyeceğim öyle mi? Aferin" diyerek, karara tepki gösterdi. (DHA)