Komşusuna kızdı, evini "7 çocuklu" aileye satılığa çıkardı

Alt kattaki komşusuyla gürültü nedeniyle tartışan bir kişi, binanın en üst katındaki dairesini "7 çocuklu" aileye indirimli olarak satışa çıkardı.

Antep'te alt kattaki komşusuna gürültü nedeniyle tartışan Fikret Gök, dairesini "7 çocuklu" aileye indirimli ve öncelikli olarak satışa çıkardı. Gök'ün pencereye astığı "Öncelik 7 çocuk satılık" yazılı ilginç ilanı, çevredekiler tarafından 'çocuklarını satılığa çıkardığı' şeklinde anlaşıldı.

Şehitkamil İlçesi'ne bağlı Atakent Mahallesi'ndeki 12 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede oturan evli 2 çocuk babası Gök, iddiaya göre alt dairede oturan komşusuyla, onun çocuklarının gürültüsü nedeniyle tartıştı. Komşusuna kızan Gök, evini kalabalık aileye bir satmaya karar verdi.

Fikret Gök evinin pencere camına üzerinde 'Öncelik 7 çocuk satılık' yazılı ilan astı. İlanı görenler, ilk etapta Gök'ün 7 çocuğunu satılığa çıkardığı şeklinde anlayıp tepki gösterdi. 7 çocuklu aileye indirim yapacağı belirtilen Gök konuyla ilgili açıklama yapmazken, ilanı okuyanlar şaşırdıklarını ve böyle bir durumla ilk kez karşılaştıklarını söyledi.