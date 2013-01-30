Komşusu yerine ormanı yaktı, idama çarptırıldı

Kaliforniya’da 2003’te orman yangınına sebep olan bir kişi idam cezasına çarptırıldı. Ricki Lee Fowler adlı kişi tartıştığı yakınının evini yakmak isterken, ormanlık alanın yanmasına ve 5 kişinin ölümüne neden olmuştu. Los Angeles'ın doğusunda dokuz gün devam eden yangın nedeniyle yaklaşık bin ev yanmış, on binlerce insan yerlerinden olmuştu.

Deutsche Welle Türkçe'nin Los Angeles Times'a dayandırdığı haberine göre, San Bernardino Bölge Mahkemesi, eylül ayında jüri heyetinin aldığı karara uyarak sanığa idam cezası verilmesini onayladı. Jüri kararında, mahkumun rüzgarlı ve sıcak bir günde kuru çalılara, yaktığı meşaleyi atarak orman yangının çıkmasına kasıtlı olarak sebep verdiği sonucuna vardı.



Ölümlerden de sorumlu tutuldu



Yangın sırasında kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşları 54 ile 93 arasında değişen 5 kişinin ölmesinde yangın olayının doğrudan bağlantısının olduğu kanısına da varıldı.

Fowler, bir tartışma sonrası, bir yakınının evini yakmak istediğini itiraf etmişti. Ancak daha sonra yangını çıkaranın kendisi değil bir arkadaşı olduğunu iddia etmişti.

Kaliforniya'da idam cezası nadir olarak uygulanıyor. Geçen kasım ayında yapılan bir referandumda az farkla da olsa çoğunluk idam cezasının kalmasından yana oy kullanmıştı. Eyalette 1978'den beri infaz edilen idam cezası sayısı 13.