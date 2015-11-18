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Yaşam
Deutsche Welle

Komşuluk da sosyal medyaya taşındı

Federico Bastiani'nin aslında gayet basit bir dileği vardı. Yeni komşularıyla tanışmak. Ancak bunun için geliştirdiği alışılmadık yöntem adının dünya çapında duyulmasına yol açtı.

18 Kasım 2015 21:15


Federico Bastiani üç yıl önce taşındığı İtalya'nın Bolonya kentinde komşularıyla bir türlü tanışma imkanı bulamadığı ve oğlunun arkadaş edinmesini kolaylaştırmak istediği için alışılmadık bir fikre imza attı.

Bastiani oturduğu sokak için Facebook üzerinde bir grup kurdu. Bastiani'nın kurduğu Fondazza sokağı Facebook grubu sosyal medyada bir akıma dönüştü. Fikir Avrupa, Güney Amerika ve Yeni Zelanda'da yüzlerce "sosyal cadde" kurulamasına önayak oldu.

"Sanal dünyada tanışınca engelleri ortadan kaldırmak çok daha kolay oluyor" diyen 38 yaşındaki Bastiani, konseptin çok basit ancak grup sayfasının bakımının oldukça zahmetli olduğunu belirtiyor. Bu işte grubun kurucularından olan 65 yaşındaki Luigi Nardacchione de ona yardımcı oluyor.

Etkinlikler internetten duyuruluyor

Grupları oldukça hareketli. Akşam yemekleri, fotoğraf yarışmaları, etkinlikler düzenliyor, bunları grup sayfası üzerinden komşularına duyuruyorlar. Eşya taşınması ya da ufak tefek tamirat işlerinde yardıma ihtiyaç duyanlar da grup üzerinden kendilerine yardımcı olacak birilerini bulmak için ilan bırakıyor.

Federico Bastiani komşularını gruptan haberdar etmek için başta el ilanı dağıtmış. Daha ilk hafta gruba 20 komşusu üye olmuş.

Ne oldu da komşuluk ilişkileri değişti?

Bremen yakınlarındaki Vechta Üniversitesi Gerontoloji Enstitüsü'nden yaşlanma ve yaşlılık uzmanı Julia Hahmann geleneksel yerleşim formlarının değiştiğine, kilise ve geniş aile yapısının toplum üzerindeki etkisini yitirdiğine dikkat çekiyor. Hahmann bunun en önemli nedenleri olarak ise global iş piyasasının sonucu olan iş yaşamındaki istikrarsızlık ile değişen iletişim anlayışı ve ulaşım kaynaklarını gösteriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Federico BastianiBastianiBolonyaFacebookFondazzaAvrupa Güney AmerikaYeni ZelandaLuigi NardacchioneVechtaGerontoloji EnstitüsüJulia HahmannWelle Türkçe DW/dpaBW/

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