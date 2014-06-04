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Yaşam
Deutsche Welle

Komşu sistemde iki gezegen bulundu

Astronomlar, Güneş Sistemi yakınlarındaki bir yıldız sisteminde iki gezegen keşfetti. Gezegenlerden birinde su olduğu tahmin ediliyor.

04 Haziran 2014 14:12


Göttingen Üniversitesi astronomları Güneş Sistemi dışında iki yeni gezegen keşfetti. Üniversiteden yapılan açıklamada, gezegenlerden birinde hayatı mümkün kılan koşulların bulunabileceği kaydedildi.

İki gezegen, sistemimizden sadece 13 ışık yılı uzaklıktaki Kapteyn adlı yıldızın etrafında dönüyor.

Göttingen Üniversitesi Astrofizik Enstitüsü'nden Profesör Ansgar Reiners, “Yıldızın ilk gezegeni, Kapteyn b, yıldız etrafındaki bir turunu 48 günde tamamlıyor ve gezegende su bulunabilir” dedi. Kapteyn c adı verilen ikinci gezegen ise daha ağır ve tahminen su bulunması için çok soğuk.

Göttingen'li astrofizikçi Mathias Zechmeister'e göre, Güneş Sistemi dışında bulunan 20 gezegende daha Kapteyn b'deki gibi su tutmaya müsait koşullar yer alıyor.

Kepler misyonu çerçevesinde bulunan 60 gezegen konusundaki incelemeler ise henüz tamamlanmadı. Reiners, “gelecekte, su bulunup bulunmadığını bulmak için bu gezegenlerin atmosferlerinin inceleneceğini” kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Astronomlar Güneş SistemiGüneş SistemiKapteynAstrofizik Enstitüsü Profesör Ansgar ReinersMathias ZechmeisterWelle TürkçeBS/AG

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