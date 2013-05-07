Komisyon'dan Haziran'ın sonuna kadar devam kararı aldı

Hülya Karabağlı/ Ankara

Anayasa Uzlaşma Komisyonu, Haziran sonuna kadar çalışılmasında mutabakata vardı. TBMM başkanı Cemil Çiçek Başkanlığı’ndaki toplantı iki saat sürdü. TBMM Başkanı Çiçek, “ Kimse bitsin demiyor. Nasıl çalışacağız” dedi. AKP’li Mehmet Ali Şahin, Meclis’in Temmuz ayında da çalışacağının işaretini verdi. Toplantının ardından yapılan açıklamada, Yazım Komisyonu'nun danışmanların yeniden gözden geçirdiği "Temel hak ve hürriyetler" bölümündeki maddelerden başlayarak Haziran sonuna kadar maddelerin müzakeresine yeniden devam edeceği bildirildi. Partilerin görevlendirdiği danışmanların, "Temel hak ve özgürlükler" dışındaki diğer kısımları gözden geçirmeyi sürdüreceği vurgulandı. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, toplantı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, komisyonun çalışmalarına Haziran ayı sonuna kadar devam edeceğini söyledi. Şahin, “Haziran ayı sonunda bir metin ortaya çıkmazsa ne olacak” sorusuna, "O andaki durumu Meclis Başkanımız siyasi partilerin Genel Başkanlarına götürecek" dedi. Şahin, "Liderler turu mu olacak" sorusuna , “ evet” yanıtı verdi.

'Kandil’le anayasayı görüşmedik'

Komisyonun nasıl çalışacağı konusunda da öneriler yapıldı. BDP’li Altan Tan, 10 Haziran’a kadar ‘ gündemli’ toplantı önerisini yaptı. Tan, “Ana dil, vatandaşlık, başkanlık’ gibi konu başlıkları üzerinden çalışma yapılım” eddi. Ancak, öneri kabul görmedi. MHP’nin, Anayasa pazarlığı konusunda da Sırrı Süreyya Önder, “ Şerefim üzerine söylüyorum. Kandil ile bu konuları görüşmedik. Görüşmüyoruz” dedi.

'İki bölüm halinde devam etme kararı almıştır'

MHP Konya Milletvekili Faruk Bal ise gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Sürenin uzatıldığı kararı alındı'' yönündeki cümlenin yanlış olduğunu belirtti. Bal, Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun ''tamam mı devam mı'' şeklinde bir toplantı yaptığı algısının da yanlış olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

''Komisyonun çalışma usul ve esasları 15. maddesine göre komisyon şu şekilde faaliyetlerine sona erdirebilir: Anayasa değişikliği Meclis'te tamamlanır, komisyonun işi bitmiş olur. İkincisi, herhangi bir parti komisyon çalışmalarından çekilir. Bu şekilde komisyonun görevi sona erer.

Dolayısıyla bu iki toplantıda 'tamam mı devam mı şeklinde bir karar alınacak' gibi düşünceler yanlış düşüncelerdir. Bugünkü toplantıda da komisyon Haziran sonuna kadar çalışmalarını sürdürme ve iki bölüm halinde devam etme kararı almıştır.

Milletvekillerinden oluşan uzlaşma komisyonu, çalışmasına temel hak ve hürriyetler bölümünde devam edecektir. Danışmanlarımız ise milletvekillerinden oluşan komisyon üyelerine hazırlık olmak üzere, uzlaşma alanlarını arayıp bulacaklardır.''

Bal, 1 Temmuz'dan sonra çalışmaların ne olacağının sorulması üzerine, bu tarihe geldiklerinde çalışmaların değerlendirileceğini ve komisyonun bir karar alacağını söyledi. Faruk Bal, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in liderler turuna çıkıp çıkmayacağına ilişkin bir soruyu yanıtlarken, konunun değerlendirildiğini ancak net bir karar alınmadığını kaydetti.

''1 Temmuz, AK Parti açısından son tarih olarak ifade edildi'' sorusunu ise Bal, ''Son tarih diye bir beyan hiçbir parti tarafından yapılamaz. AKP tarafından da yapılamaz. Eğer 1 Temmuz tarihinde çalışmalar bitmemişse, bundan mutlu, memnun olmayan parti çalışmalardan çekilir. Ona göre istediği sonuca varır'' diye yanıtladı.