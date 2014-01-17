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Yaşam

Komedyenler 'ruh hastası' mı?

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, komedyenlerin psikoza yatkın karakterde oldukları ortaya konuldu

17 Ocak 2014 12:58

Komedyenlerin, psikotik kişilik özelliklerine sahip oldukları ve bu sayede insanları eğlendirmekte zorlanmadıkları ileri sürüldü.

BBC Türkçe'nin haberine göre, İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, komedyenlerin, diğer birçok yaratıcı insan gibi, psikozla bağlantılı kişilik tipleri olduğu, bu yüzden insanları eğlendirebildiği sonucunu ortaya koyuyor.

Komedyenlerin, aşırı hallerde akıl hastalığı kategorisine girebilecek pek çok özelliğe sahip olduğu belirtiliyor. Bu kişilerin alışılmadık şekilde yüksek seviyede dışa dönük ya da içe kapanık oldukları belirtiliyor. Araştırma ekibi, mizah için gereken unsurların psikozlu insanların özelliklerine benzer olduğunu belirtiyor.

Sanatta ve bilimde yaratıcılığın zihinsel hastalıklarla bağlantısı olduğu düşüncesi, yıllardır tartışılan bir konu. Bununla birlikte komedyenlerin, sağlıklı anlamda, bu tür psikozlarla (şizofreni ve bipolar bozuklukta görülebilen kuruntu ve sanrı) bağlantılı özelliklere sahip olup olmadıkları konusunda çok fazla araştırma yapılmamıştı.

Araştırma, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avustralya'dan 119'u kadın 404'ü erkek 523 komedyenle yapıldı. Komedyenlerden, internet üzerinden sağlıklı insanlardaki psikotik özellikleri değerlendirmek için hazırlanan bazı soruları yanıtlamaları istendi.

Sorularda sıradışı deneyimler (telepati ve doğaüstü olaylara inanma), idrak etmede dağınıklık (dikkatin dağılması ve bazı düşüncelere odaklanmada zorluk), zevk alamama ve fevri uyumsuzluğa odaklanıldı. Bu soruları 364 oyuncu ve yaratıcılık gerektirmeyen işlerde çalışan 831 kişi de yanıtladı. Araştırma sonunda her kategoride bu özelliklerin en fazla komedyenlerde görüldüğü ortaya çıktı.

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