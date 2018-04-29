Komedyen Chris Rock'un gösterisinde cep telefonu yasak

Bir konser ya da gösteriyi, cep telefonunuza dokunmadan tamamlayabilir misiniz? Bazı sanatçılar artık izleyicilere bunu zorunlu kılıyor.

Komedyen Chris Rock, Ocak 2018'de İngiltere'de çıkacağı turnede, izleyicilere cep telefonu yasağı getirdi.

Etkinliğin bilet satış sayfalarında "Chris Rock'un Total Blackout turunda cep telefonları, kameralar ve kayıt aletleri yasaktır" uyarısı yer alıyor.

Aynı yasağın daha önce başka sanatçılar tarafından da uygulanmasıyla ortaya "telefonları koyacak yer" ihtiyacı çıkmıştı.

Youndr adlı Amerikan şirketi bunun için özel kilitli keseler üretti. İzleyicilerden telefonlarını kendilerine konser öncesi verilen bu keselere kapatmaları isteniyor.

Yani telefonları izleyicinin yanında kalıyor ancak özel kilit sistemi nedeniyle, konser sonunda keseler görevliler tarafından açıklana kadar kullanılamıyor

Konser sırasında kullanıcının ihtiyacı olması halinde keseyi yetkililere götürerek açtırıyor ve gösteri alanı dışında kullanabiliyor.

Yondr şirketi cep telefonlarının hayatlarımızı ne kadar kolaylaştırdığının farkında olduklarını ancak bunun "her ortam için geçerli olmadığını" söylüyor: "Telefonlar bazen ilgimizin çok dağılmasına neden oluyor, bizi diğer insanlardan ve çevremizden koparıyor" diyor.

Yondr amaçlarının insanlara, görüntülemeye ya da yayınlamaya odaklanmadıklarında, yaşadıkları anın ne kadar güçlü olduğunu göstermek olduğunu belirtiyor.

ID dergisi editörü Hattie Collins, Chris Rock'ın hayran kitlesinin bu yasağa uymasını beklediğini ancak daha genç hayran kitlesi olan sanatçılar için bu yasağı uygulamanın daha zor olacağını belirtiyor.

Collins cep telefonlarının, sanatçıyla canlı performans sırasında daha yakın bir bağ kurmak isteyen izleyicileri de kötü etkilediğine dikkat çekiyor.

- Matt

- Grace

- Qas

2016 Oscar ödül töreninin de sunucusu olan Rock'ın İngiltere turnesinde, sanatçının performansı kadar izleyicilerin bu yasağa nasıl tepki vereceği de konuşulacak.

Geçen yıl da Alicia Keys ve Dave Chappelle, Londra'daki şovlarında aynı yasağı uygulamış ve Yondr keselerini kullanmıştı.