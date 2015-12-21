Komedi filmi karakolluk oldu!

Çekimleri süren 'Yola Geldik' adlı komedi filminin final sahnesinde kullanılan imitasyon tarihi eserler, yanlış anlaşılmaya neden oldu. İmitasyon altınları ve heykelleri 'tarihi eser' zanneden bir vatandaş polise ihbarda bulununca, film ekibi karakolluk oldu. Ekip, polis merkezine giderek el konulanların imitasyon olduğunu kanıtlayınca, aksesuarlar iade edildi. Set çalışanı, çekimin gece geç saatlere kadar uzaması nedeniyle imitasyon aksesuarları arabasının bagajına koyarak Kuştepe'deki evine gitti.

Öğle saatlerinde yoldan geçen bir vatandaş tam kapatılmayan aracın bagajındaki imitasyonların tarihi eser parçaları olduğu ve kaçakçılık yapıldığı şüphesiyle polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis set çalışanını gözaltına alarak, aksesuarlara el koydu. Kuştepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen set çalışanı, parçaların imitasyon olduğunu ve film çekimi için kullanıldığını söylese de polisi ikna edemedi.

Senarist ve oyuncu Orhan Aydın devreye girdi

Durumu öğrenen filmin senaristi ve oyuncusu Orhan Aydın ile yapımcı İsmail Çağlar, film ekibinden birkaç kişiyle birlikte polis merkezine giderek, parçaların imitasyon olduğunu kanıtladı. Gerçeğin anlaşılması üzerine set çalışanı serbest bırakılırken, imitasyon tarihi eser parçaları da iade edildi.

Kuştepe Polis Merkezi amirliğinden çıkışta açıklamada bulunan filmin senaristi ve başrol oyuncusu Orhan Aydın, şunları söyledi:

“Komedi mafya filmi yazmıştık. Filmimizin içerisinde tarihi eser kaçakçılığına dikkat çekmeye çalıştık. Osmanlı'nın tarihi ve kültürel zenginliğine sahip çıkma adına komedi filmi çektik. Filmimizin son finaliydi, bitirmiştik. Tabii kullandığımız objeleri biz genelde kiralarız. Araçlar olsun, içerisindeki malzemeler olsun... Son sahnemizde iki aracın birbiriyle kazası vardı ve birinden tarihi eser çıkıyordu. Tarihi eserleri getiren prodüksiyondaki görevli arkadaşımız, çalışma akşam geç bitince, haliyle kiraladığımız yerlere bırakamamış. Yatmış uyumuş. Sabah da biraz geç kalkınca, halkımız da arabanın bagaj kapağının açık olduğunu görüyor. Zaten kazalı bir araba... İçinde altınlar, tarihi eserler, heykeller olduğunu görünce karakola bildirmişler. Karakola geldik biz de, durumu anlatmaya çalıştık. Gerekli belgeleri, evrakları verdik. Çözdük Allah'a şükür. Trajikomik bir olay oldu, bilseydik finali burada yapardık."