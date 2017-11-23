Kombine estetik operasyonları hastanın ihtiyacına göre planlanıyor

İSTANBUL, (DHA)-BİRDEN fazla bölgesinden şikayetçi olan hastaların en sık sorduğu sorunun‘’Aynı anda, tek operasyonla bu problemli bölgelerimden kurtulabilir miyim?’’ olduğunu ifade eden Op. Dr. Gökhan Beyhan, hayatı ve vücudu ile radikal kararlar almak isteyen hastalara kombine estetik uygulamalarını önerdiklerini söyledi.

Birlikte uygulanan ve tek operasyonda birden fazla değişimi mümkün kılan uygulamaların kombine estetik uygulamaları olarak adlandırıldığını anlatan Beyhan, her hastaya, kombine ameliyatların yapılamayacağını dile getirdi. Kombine ameliyatlarda önce hastaların genel sağlık durumunun ayrıntılı olarak incelendiğini, hastanın genel sağlığını etkilemeyecek şekilde operasyon planı yapıldığını vurgulayan Op. Dr. Gökhan Beyhan, kombine operasyonların kişiye özel olarak planlandığını ve bu operasyonların hastaların ihtiyacına göre belirlendiğini belirtti.

\"HASTALAR AYNI ANDA BİRDEN FAZLA OPERASYONU TERCİH EDİYOR\"

Beyhan, ‘’Kişiler hayal ettikleri vücuda ve yüze kavuşmak istedikleri zaman ufak dokunuşların yeterli olacağını düşünseler de genellikle hem yüzde, hem de vücutta birbiri ile uyum içerisinde olan operasyonlar yaparak istenilen sonuca ulaşabiliyoruz. Kombine estetik uygulamaları tek bir operasyonda kişinin birden çok soruna çözüm sunması sebebiyle oldukça sık tercih edilen estetik uygulamalar arasında yer alıyor. Biz de bu talep ile gelen hastalarımızla birlikte 3 boyutlu görüntüleme teknikleri ile yeni yüz ve vücut tasarımları yapıyoruz. Bu tasarımlar sırasında hangi görünüm için hangi operasyonlara ihtiyaç duyduğunu detaylı bir şekilde anlatarak kombine estetik uygulamaları ile ilgili planlamalar yapıyoruz’’ dedi.

‘’KOMBİNE ESTETİK UYGULAMALARINDA İYİLEŞME VE DEĞİŞİM HIZI AZALIYOR’’

Yüz veya vücutta meydana gelecek değişiklikler için tek operasyon yaparak iyileşme ve değişim sürecinin azaldığını sözlerine ekleyen Op. Dr. Gökhan Beyhan, Karın ve bel bölgesinde yapılan yağ alma uygulamaları sonucunda elde edilen yağlar ile popo estetiği yaparak dış görünüşte oldukça etkileyici bir değişim elde etmenin mümkün olduğunu ifade etti.

Beyhan, bunun dışında, burun estetiği ile birlikte elmacık kemiklerine ve alın bölgesine müdahale ederek oldukça uyumlu yüz hatları elde edilebileceğini belirtti.

Op. Dr. Beyhan, burun estetiği ile birlikte ayrıca dudak doldurma ve kaş kaldırma gibi operasyonların kombin edilebileceğini, yüz germe operasyonu yaptıracak kişilerin de bu operasyonun yanında göz kapağı estetiğini, kaş kaldırma ve boyun germe operasyonlarını yaptırabileceklerini vurguladı.

Beyhan, özellikle boyun germe ve yüz germe ameliyatlarının birlikte yapılmasındaki en önemli nedenin operasyonun aynı kesiden yapılması olduğunu söyledi.

‘’KOMBİNE ESTETİK UYGULAMALARI BÜTÜNSEL GÜZELLİK SAĞLIYOR\"

Op. Dr. Gökhan Beyhan, ’’Değişim talebi olan hastalarımız hayallerindeki yüzü ve vücudu bize anlattıkları zaman ihtiyaç duydukları tüm operasyonları birlikte anlatıyoruz. Hastalarım zaman zaman çok beğendikleri bir burun, dudak ya da göğüs fotoğrafı ile gelerek sahip olmak istediklerini net bir şekilde gösteriyorlar. Ancak estetik operasyonlarda kişinin fiziksel özellikleri, ölçüleri, yaşı ve vücut orantısı önemli olduğu için herkes hayal ettiklerine tek bir operasyon ile kavuşamıyor. Hastalarıma her zaman kendilerine en uygun olan değişimleri tavsiye ederken aynı zamanda hayallerini gerçekleştirecek çözümler sunmaya çalışıyoruz. Bu noktada hem operasyon süreci hem de iyileşme süreci daha kısa olan kombine estetik uygulamalarını tavsiye etmekteyiz’’ dedi ve bu operasyonların bütünsel bir güzellik sağlayabilmek için yapıldığını belirtti.

(FOTOĞRAF)