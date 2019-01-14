Komagene çiğ köftelerinin sahibi Murat Sivrikaya tutuklandı

'FETÖ'nün 'büyük bölge mütevellisi' olduğu iddiasıyla aranan ve geçtiğimiz günlerde İzmir'de sahte kimlikle yakalanan Komagene çiğ köftelerinin sahibi iş insanı Murat Sivrikaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 'FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cuma günü operasyon düzenledi. Komagene çiğ köfte işletmeleri zincirinin sahibi olan ve aynı zamanda, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kanun hükmünde kararname ile kapatılan İzmir İşadamları Derneği'nin yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevinde bulunan, bir süredir de hakkında 'FETÖ'den yakalama kararı bulunan Murat Sivrikaya, evinin önünde gözaltına alındı. Sivrikaya'nın üzerinden sahte kimlik çıktığı belirtildi.



Murat Sivrikaya, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Komagene çiğ köftelerinin sahibi iş insanı Murat Sivrikaya çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)