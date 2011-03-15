Koltuğun arasından 200 yıllık aşk mektubu çıktı

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Fransızca yazılan mektup, Fransa'da bir ev boşaltılırken satılan koltuğun, İngiltere'nin Tewkesbury kentindeki döşemecide tamir edilmesi sırasında bulundu. Mektubun Alpler'deki Mercurol kasabasında bir kadına yazıldığı sanılıyor. Bir bozuk para büyüklüğünde, sıkıca katlanmış halde bulunan mektup, kurşunkalemle ve ağdalı bir Fransızcayla yazılmış.Çevrilen mektupta şöyle ifadeler dikkat çekiyor:"Benim küçük aşkım, sakın endişelenme, bunları aşkın ne olduğunu bilmeyen insanlara gerçekten söyleyeceğime inanıyor musun?"Birisi bir şeyler söylememde ısrar ederse, bu senin kazandığın aşktan başka bir şey olmayacaktır. Bu, kalbimin en derinlerinde saklı gizli bir hazinedir."Sevgilim, seni arzuyla kucaklar, öperim. Seni Seviyorum."Dilin kullanım şekli ise 200 yıl öncesini anımsatıyor. Sahibi Georgine Mucklow- Davis ise koltuğu St Marcel sur Aude köyünde 150 yılı aşkın süredir aynı evde yaşayan çok sevimli bir Fransız aileden satın aldığını" anlattı. Döşemeci Graham Simpson, "böyle eşsiz bir mektup bulmak harika bir şey ama keşke yıllar önce niyetlenildiği gibi, sahibine ulaşsaydı" diye konuştu. Mucklow - Davis, koltuğun satın aldığı aileye, mektuptan haberleri olup olmadığını soran bir mektup yazdığını da ekledi.