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Yaşam

'Kolsuz Agop' son yolculuğuna uğurlandı

'Kolsuz Agop' olarak da bilinen Prof. Kotoğyan, Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli cilt uzmanlarından biriydi

17 Şubat 2018 20:31

Geçtiğimiz salı günü, 79 yaşında hayatını kaybeden  Prof. Dr. Agop Kotoğyan için Kumkapı'daki Meryem Ana Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Buradaki törenin ardından Kotoğyan'ın cenazesi Zeytinburnu'ndaki Balıklı Ermeni Mezarlığı'na götürülerek defnedildi. 

 Dün İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tören düzenlenen Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli cildiye uzmanlarından "Kolsuz Agop" olarak tanınan Prof. Dr. Agop Kotoğyan için bugün Kumkapı'daki Meryem Ana Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Kotoğyan'ın ailesi, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Ermeni Patrik Genel Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan ile aralarında meslektaşları, arkadaşları, öğrencilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. 

Kalabalık kilisenin dışına taştı

Tören öncesi Agop Kotoğyan'ın eşi Suzan, oğlu Garen, kızı Darphin Kotoğyan ve diğer aile fertleri kilise girişinde taziyeleri kabul etti. Aileye başsağlığı dileğinde bulunanların oluşturduğu kuyruk kilisenin önündeki sokağa taştı. 

Episkopos Sahak Maşalyan'ın yönettiği cenaze töreninin ardından Kotoğyan, Zeytinburnu'ndaki Balıklı Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)

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