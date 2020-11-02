"Kolonları kesti, bina çöktü" haberine BİM'den açıklama: Duvar kırımı veya kesimi yapmadık

İzmir'de meydana gelen deprem sonrası bir kısmı çöken binanın alt katında BİM marketin olduğu, markette kolonların kesilmesi nedeniyle binanın çöktüğü iddiasına açıklama geldi.

BİM'den yapılan açıklamada, "İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek apartmanının zemin katında bulunan mağazada, BİM tarafından herhangi bir taşıyıcı, kolon, duvar kırımı veya kesiminin yapılmadığı" ifade edildi.

Depremin ardından sosyal medyada BİM'e yönelik tepki yükselmişti.

"İzmir'de 30 Ekim Cuma günü meydana gelen deprem tüm Türkiye'yi üzüntüye boğmuştur" ifadeleriyle başlayan bir açıklama yapan BİM'den "Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek Apartmanı'nın, zemin katında yer alan BİM mağazasında yapılan tadilatlar nedeniyle yıkıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. tarafından binanın statiğini değiştirecek herhangi bir taşıyıcı, kolon, duvar kırımı veya kesimi kesinlikle yapılmamıştır. Mağazamıza Bornova Belediye ve Bayraklı Belediye Başkanlıkları tarafından yapılan denetimler sonrasında hiç bir olumsuz bulguya rastlanmayarak ruhsat verilmiştir."

"Yasal haklarımızı kullanacağız"

Şirket açıklamasında, "Bu asılsız iddia ve iftiraları öne sürenler hakkında tüm yasal haklarımızı kullanmakta kararlı olduğumuzu değerli kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadeleri de kullanıldı.

İzmir'deki depremde en fazla hasar gören binalardan olan Yılmaz Erbek Apartmanı'nda yıkım çalışması gerçekleştirilmişti.