Kolon arasında mahsur kalan yavru kediler, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı

İstanbul Esenyurt’ta, 75. Yıl Parkı girişindeki sütun ile dış cephe kaplaması arasında mahsur kalan iki kedi, Esenyurt Belediyesi ve İBB İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yenikent Mahallesi 75. Yıl Parkı girişinde, sütun ile dış cephe kaplaması arasında mahsur kalan iki kedi, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden Esenyurt Belediyesi ve İBB İtfaiye ekipleri, mekanik cephe kaplamalarını keserek, kedileri sıkıştıkları yerden kurtardı.

Kedilerin sağlık durumu hakkında bilgi veren Veteriner İşleri Müdürlüğü Şefi Muhammet Ensari Yolcu, “İki kedimizi kurtardık, sağlık durumları iyi. Aynı zamanda bu parkımızın içine kedi kulübesi bıraktık ve beslenme alanı oluşturduk” dedi. (İHA)