Kolombiya'da silah bırakan FARC, siyasi parti başvurusu yaptı

Barış anlaşmasının ardından siyasi parti kurmaya çalışmalarını sürdüren FARC, seçim kuruluna başvuru yaptı. Açıklamada, "Bugün yasal parti olarak doğduk. Platformumuzu ve tüzüğümüzü Ulusal Seçim Konseyi'ne ilettik" denildi.

Kolombiya’da imzalanan barış anlaşmasının ardından silah bırakan FARC (Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri), yasal parti kurmak için seçim kuruluna başvuru yaptı.

Kolombiya Ulusal Seçim Konseyi’ne (CNE) yapılan başvuruda yeni partinin program ve tüzüğü de iletildi.

"Kolombiya'yı savunacağız"

Partinin adı, "Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC)/Ortak Alternatif Devrimci Güç" olacak.

Başvuru FARC’ın Twitter hesabından paylaşılan mesajla duyuruldu. Mesajda, “Bugün yasal parti olarak doğduk. Platformumuzu ve tüzüğümüzü CNE’ye ilettik. Kolombiya’yı savunacağız” denildi.