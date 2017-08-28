FARC'ın siyasi parti kurma kongresi başladı

Kolombiya'da 52 yıllık çatışmanın ardından Haziran ayında silahlı varlığına resmen son veren FARC (Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri), parti kurmak üzere ilk kongresini topladı.

Başkent Bogota'daki kongrenin ilk gününe yaklaşık 1.200 FARC üyesi katıldı.

"Timoşenko" olarak da anılan FARC lideri Rodrigo Londoño, "Bu kongreyle birlikte FARC'ı siyasi bir örgüte dönüştürüyoruz" dedi.

Londoño siyasi partinin "barış ve sosyal adeleti garantileyen, insan haklarına saygılı ve tüm Kolombiyalılara ekonomik gelişme vadeden bir siyasi rejimi savunacağını" belirtti.

Cuma günü sona erecek kongrede üyeler yeni siyasi partinin ismini belirleyecek.

AFP ajansı bazı delegelerin kurulacak yeni siyasi partinin isminde "devrimci" kelimesinin yer almasını istediğini, bir kısım delegenin ise tamamen yeni bir başlangıç yapabilmek için örgüt isminden "devrimci"nin çıkarılması gerektiğini savunduğunu belirtti.

Kongrenin büyük bölümünün kapalı yapılacağı tahmin ediliyor.

Kurulacak siyasi partinin gelecek yıl yapılacak genel seçimlere katılması planlanıyor.

Delegelerin 2018'deki seçimde parti adına yarışacak isimleri de bu kongrede belirlemesi bekleniyor.

Kolombiya hükümeti ile imzalanan anlaşma gereğince, katıldığı ilk seçimde FARC'ın siyasi yapısına belli bir sayıda sandalye garanti ediliyor.