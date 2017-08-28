T24 LogoT24 Logo
Dünya

FARC'ın siyasi parti kurma kongresi başladı

Londoño: Bu kongreyle birlikte FARC'ı siyasi bir örgüte dönüştürüyoruz

28 Ağustos 2017 12:39

Kolombiya'da 52 yıllık çatışmanın ardından Haziran ayında silahlı varlığına resmen son veren FARC (Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri), parti kurmak üzere ilk kongresini topladı.

Başkent Bogota'daki kongrenin ilk gününe yaklaşık 1.200 FARC üyesi katıldı.

"Timoşenko" olarak da anılan FARC lideri Rodrigo Londoño, "Bu kongreyle birlikte FARC'ı siyasi bir örgüte dönüştürüyoruz" dedi.

Londoño siyasi partinin "barış ve sosyal adeleti garantileyen, insan haklarına saygılı ve tüm Kolombiyalılara ekonomik gelişme vadeden bir siyasi rejimi savunacağını" belirtti.

Cuma günü sona erecek kongrede üyeler yeni siyasi partinin ismini belirleyecek.

AFP ajansı bazı delegelerin kurulacak yeni siyasi partinin isminde "devrimci" kelimesinin yer almasını istediğini, bir kısım delegenin ise tamamen yeni bir başlangıç yapabilmek için örgüt isminden "devrimci"nin çıkarılması gerektiğini savunduğunu belirtti.

Kongrenin büyük bölümünün kapalı yapılacağı tahmin ediliyor.

Kurulacak siyasi partinin gelecek yıl yapılacak genel seçimlere katılması planlanıyor.

Delegelerin 2018'deki seçimde parti adına yarışacak isimleri de bu kongrede belirlemesi bekleniyor.

Kolombiya hükümeti ile imzalanan anlaşma gereğince, katıldığı ilk seçimde FARC'ın siyasi yapısına belli bir sayıda sandalye garanti ediliyor. 

ETİKETLER

KolombiyaFARCkongre

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24