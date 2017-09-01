FARC'ın yeni adı belli oldu: FARC!

Kolombiya'da devlet ile 52 yıllık çatışmanın ardından Haziran ayında silah bırakan FARC (Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri), varlığını "Halk için Alternatif Devrimci Güç" ismiyle siyasi parti olarak sürdürecek.

Yeni siyasi partinin İspanyolca isminin (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Comun) kısaltması yine FARC oluyor. FARC'ın Pazartesi'den bu yana süren kongresinde, yeni siyasi partinin sembolü de belirlendi. Yeni logo beyaz zemin üzerinde bir gül figüründen oluşuyor.

Gelecek yıl seçimlere katılacak

Başkent Bogota'da yapılan yaklaşık 1200 delegenin katıldığı kongre bugün sona erecek. Kurulan siyasi partinin gelecek yıl yapılacak genel seçimlere katılması planlanıyor. Delegeler kongrede 2018'deki seçimde parti adına yarışacak isimleri de belirliyor.

Kolombiya hükümeti ile imzalanan anlaşma gereğince, katıldığı ilk seçimde FARC'ın siyasi yapısına belli bir sayıda sandalye garanti ediliyor.

260 bin kişi hayatını kaybetti

FARC, 1964 yılında, topraksız köylülerin haklarını savunmak üzere Marksist bir gerilla örgütü olarak kurulmuştu. 52 yıl süren savaşta yaklaşık 260 bin kişi hayatını kaybetti, 6 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Küba'da yapılan ve 4 yıl süren barış görüşmeleri sonunda geçen Kasım ayında Kolombiya hükümeti ile FARC arasında barış anlaşması imzalandı. Haziran ayı sonunda da FARC tüm silahlarını teslim etti. Kolombiya Devlet Başkaı Juan Manuel Santos, barış anlaşmasından ötürü geçen yılın Nobel Barış Ödülü'nü aldı.