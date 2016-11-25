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Dünya

Kolombiya'da hükümetle FARC arasında barış anlaşması imzalandı

Halk referanduma sunulan bir önceki anlaşmaya yüzde 50,24'la 'hayır' demişti

25 Kasım 2016 01:47

Kolombiya hükümeti ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında barış anlaşması imzalandı.

Tarafların, Küba'nın başkenti Havana'da yaptıkları uzun görüşmelerden sonra 12 Kasım'da sağlanan yeni barış anlaşmasını, Bogota'daki Colon Tiyatrosu'nda Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve FARC lideri Rodrigo Londono imzaladı.

Kolombiya'da 2 Ekim'de FARC ile imzalanan barış anlaşması referanduma götürülmüş, yaklaşık 13 milyon Kolombiyalının oy kullandığı referandumda halkın yüzde 50,24'ü anlaşmaya "hayır" demişti.

Hükümet referandum sonrası, çatışmanın kurbanları, kilise, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek FARC ile tekrar müzakere edilecek talepleri not etmişti.

Taraflarla yapılan 60'a yakın toplantı ve 100 saati bulan çalışma sonrası 57 ayrı konuda 500'e yakın teklif ortaya çıkmıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine sebep olmuştu.

 

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