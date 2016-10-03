Kolombiya ve FARC, Nobel Barış Ödülü aday listesinden çıkarıldı

Kolombiya yönetimi ile FARC örgütüyle yapılan barış anlaşmasının referandumda reddedilmesinden sonra, Nobel Barış Ödülü'nün favorilerinden biri olarak gösterilen Kolombiya, aday listesinden çıkartıldı.

Referandumdan önce Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ve takma adı "Timoşenko" adıyla tanınan FARC lideri Rodrigo Londono, Nobel Barış Ödülü'nün en büyük favorisiydi.

Ancak referandumda sürpriz "Hayır" oyunun çıkmasından sonra Oslo'daki Barış Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Kristian Berg Harpviken, "Kolombiya kamuoyunda konuşulan tüm güvenilir aday listelerinden çıktı" dedi.

Kolombiya ve FARC'ın aday listesinden çıkmasından sonra, Rus insan hakları savunucuları ve İran'ın nükleer program anlaşmasındaki tarafların Cuma günü açıklanacak ödüle daha yakın oldukları belirtiliyor.

Reuters'a konuşan tarihçi Asle Sveen, olası adaylar arasında ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ve AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Frederica Mogherini'nin bulunduğunu söyledi.

Sadece 63 bin oyla ret

Nobel Barış Ödülü adaylarını, aralarında tüm ülkelerin parlamenterleri, uluslararası ilişkiler profesörleri ve ödülün eski sahiplerinin de bulunduğu binlerce kişi gösterebiliyor.

Kolombiya'da dün halk oylamasına sunulan barış anlaşması, yüzde 50,24 oyla reddedilmişti.

Bogota yönetimi ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında imzalanan ve 52 yıllık iç savaşı bitirmek için atılan en ciddi adım olan anlaşma, 4 yıllık bir müzakere süreci sonunda, geçen hafta imzalanmıştı.

Anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için ise referandumda onaylanması gerekiyordu.

Katılım oranının yüzde 40'ın altında kaldığı referandumda 13 milyon seçmen oy kullanmış, anlaşmaya "Hayır" diyenlerin sayısı, "Evet" diyenlerden yaklaşık 63 bin fazla olmuştu.