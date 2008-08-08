Koliyle bebek tesliminde suçlu bulundu!

ANKARA - Sağlık Bakanlığı, Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat eden bir bebeğin cenazesinin ailesine mukavva kutu içerisinde teslim edilmesiyle ilgili olarak, bir morg görevlisinin disiplin cezası ile cezalandırılmasına karar verildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hastanede hayatını kaybeden prematüre bir bebeğin kutu içerisinde yakınlarına teslim edilmesine ilişkin Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın talimatı ile başlatılan soruşturmanın dün tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi: "Soruşturma sonucunda, bir morg görevlisinin, hastanede ölen bebekler için kullanılmak üzere bebek puseti bulunmasına rağmen, cenazeyi, hasta

yakınının talebi doğrultusunda, mukavva bir kutu içerisinde ailesine teslim ettiği belirlenmiştir. Söz konusu personelin, insan haysiyetine yakışmayan ve kamuoyunda infiale neden olan bu duruma sebebiyet verdiği için kusurlu bulunarak disiplin cezası ile cezalandırılmasına karar

verilmiştir." (aa)