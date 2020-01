Koli basili bakterisinden mazot üretildi

Yapılan araştırmalar sonucunda, yakıt üretme yeteneğine sahip bir bakteri keşfedildi. Araştırmaya göre, genetik yapısı değiştirilen koli basili (e. coli) bakterisi, şekeri mazota çok yakın bir yakıta dönüştebiliyor. Araştırmacılar, bu işlemin kapsamı büyütülebilirse, bu sentetik yakıtın fosil yakıt enerjisine alternatif olabileceğini düşünüyor.

Araştırmacılardan Prof. John Love "Biyoyakıtlar gibi ikame yakıtlar yerine, yedek bir fosil yakıt geliştirdik. Amaç; araba üreticilerinin, tüketicilerin ve akaryakıt bayilerinin değişikliği fark etmemesi." şeklinde konuştu.



Araştırma sonuçları Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınlandı.



Biyo-fosil-yakıt



Dünya genelinde biyoyakıt kullanımı artıyor. Avrupa Birliği'nde 2020 yılında bitkisel akaryakıt tüketme oranının % 10'a çıkarılması hedefleniyor. Ancak biyodizel ve biyoetanol türü yakıtlar bütün modern motorlarda kullanılamıyor. Motorların çoğunluğunda kullanılabilmeleri için, % 5 ila 10'unun petrol ile harmanlanması gerekiyor.

BBCTürkçe'de yer alan habere göre, E. coli bakterisi ile üretilen yakıt ise bambaşka özelliklere sahip. Sentetik biyoloğu Prof. Love bunu şöyle açıklıyor: "Yaptığımız, tam olarak modern motorlara uygun yapıda ve gerekli bileşime sahip yakıt üretmek. İsterseniz buna biyo-fosil-yakıt deyin."

Shell şirketi ile İngiltere'deki kamu destekli düşünce kuruluşu Biyoteknoloji ve Biyoloji Bilimleri Araştırma Konseyi tarafından finanse edilen araştırmada kullanılan E. coli türü, normal koşullarda şeker alıp yağa dönüştürür.

Sentetik biyoloji aracılığıyla bakterinin hücre mekanizmasını değiştiren bilimciler, şekerin sentetik yakıt moleküllerine dönüştürülmesini başardı. Böylece bakteri, adeta bir yakıt fabrikası haline geldi. Ancak ortaya bir yemek kaşığı alkan çıkması için yaklaşık 100 litre bakteri gerektiği anlaşıldı.

Endüstriyel üretime geçmek için miktarı artırmaları gerektiğini belirten Prof. Love, bunun gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini anlamak için 3-5 yıl çalışacaklarını belirtiyor.

Bu süre zarfında, bakterinin insan veya hayvan atıklarını yakıta dönüştürüp dönüştüremeyeceği de incelenecek.