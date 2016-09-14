Kolestrol seviyesini azaltmak için neler yemeli, hangi besinlerden uzak durmalı?

Türkİye Kardiyoloji Derneği Lipit Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Meral Kayıkçıoğlu, "yağlar ve kolesterolün zararlı olup olmadığıyla ilgili kamuoyunda ciddi bir bilgi kirliliği yaşandığını" söyledi. "Kanda yüksek kolesterolün kalp krizlerine yol açtığının pek çok çalışmayla kanıtlandığını" hatırlatan Prof. Kıyakçıoğlu, "riskli grupta olanların kan yağlarını mutlaka düşürmeleri gerektiğini" vurguladı.

Hürriyet'ten Mesude Erşan'ın haberine göre, kan yağlarını düşürmek için kimi hastada doğru beslenmenin yeterli olduğunu belirten Prof. Dr. Kayıkçıoğlu, şunlara dikkat çekiyor:

"Kimi hastada ilaç kullanmak gerekiyor. Burada önemli olan diyet ve ilaç tedavisinin mutlaka hekim tarafından değerlendirilmesi. Yiyeceklerle alınan doğmuş yağ ve trans yağ miktarını azaltıp, lifli yiyecek tüketimini artırarak kan kolesterol seviyesini yaklaşık yüzde 35 düşürmek mümkün. İlaçlar kan kolesterolünü düşürmede daha etkin olsa da mutlaka hekim önerisiyle kullanılmalı.”

"Kötü kolesterolün kalp ve beyin gibi hayati organlara kan taşıyan damarlarda tıkanıklıklara yol açtığını" vurgulayan Kayıkçıoğlu, kan kolesterol seviyesini azaltmak için beslenmede şu 10 öneride bulunuyor:

"Her gün sebze"

- Her gün 2-3’er (en az 200 gram) porsiyon sebze ve meyve,

- Çavdar ve yulaf gibi çözünür lif içeren tam tahıllı yiyecekler,

- Haftada iki porsiyon somon, sardalya gibi omega 3 yağ asitlerinden zengin balık,

- Haftada iki porsiyon yeşil mercimek, nohut, kuru fasulye gibi kuru baklagil,

- Haftada iki kez 30 gram kadar badem, ceviz ve fındık gibi sert kabuklu yemiş (tuzsuz) tüketin.

- Ağırlıklı zeytinyağı, ayçiçek ve mısırözü yağı gibi bitkisel sıvı yağlara yer verin,

- Katı yağ ve hayvansal yağı mümkün olduğunca az kullanın. Etli yemeklerinizi yağ kullanmadan yapın, kızarmış yiyecekler tüketmeyin,

- Her gün en az 30 dakika tempolu yürüyün,

- Kiloluysanız hekim kontrolü sonrasında diyetisyen rehberliğinde ağırlığınızı yüzde 5-10 azaltacak beslenme programını takip edin.

- Kan trigliserid seviyeniz yüksekse, karbonhidrat içeren unlu ve şekerli gıdalarla alkol tüketimini azaltın.

"Bu besinlerden uzak durun"

Kalp ve damar sistemi için en zararlısı, trans yağlar. Trans yağlar işlenmiş yiyecekler, pastane ve fırın ürünleri ile soslarda bulunuyor. Trans yağ asitleri, şişmanlık, insülin direnci, inflamasyon ve kronik kalp hastalıkları için zemin hazırlıyor, meme ve yumurtalık kanseri riskini artırıyor. Trans yağ içeriği yüksek olan şu gıdalardan uzak durun:

Kızarmış patates

Yağda kızartılmış hamur işleri

Kekler

Kırmızı etler

Peynir ve kremalar

Pasta ve fırın ürünlerinin yapımında kullanılan katı yağlar

Çikolatalar

Patates cipsleri

Tereyağı

Kurabiye ve bisküviler