T24 - Kardiyolog Prof. Dr. Canan Karatay’ın diyet kitabında ortaya attığı “Kolesterol ilaçları gerçekten işe yarıyor mu?” tartışması Türk bilim adamlarını ikiye böldü. İlaç kullanımını savunan Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) ve kolesterol ilacı karşıtı doktorlar karşı karşıya...



Radikal'in haberine göre; TKD, iki gün önce yaptığı basın toplantısında, Karatay’ın “Kolesterol ilaç firmalarının uydurduğu bir yalandır” sözüne, ‘şöhret uğruna halk sağlığıyla oynandığı’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı. Aralarında Bingür Sönmez gibi ünlü profesörlerin de bulunduğu doktorlar kolesterol ilaçlarının kalp krizi riskini düşürdüğünü söylemişti. Bu açıklamaya kendilerine ‘kolesterol ilacı karşıtı bağımsız doktorlar’ diyen uzmanlar dün basın açıklamasıyla yanıt verdi. Toplantıya Prof.Dr. Canan Efendigil Karatay, Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, Prof. Dr. Ahmet Aydın ve Uzman Biyolog Mevlüt Durmuş katıldı. Kolesterol ilacı kullanmanın, ilaç şirketleri için bir abonelik sistemi olduğunu savunan Prof.Dr. Canan Karatay şöyle devam etti:



“Yiyecek hiçbir şey kan kolesterolünü yükseltmez. İnsan vücudunun her türlü yağa ihtiyacı vardır. Bir tek trans yağlar sağlığa zararlıdır. En büyük tehlike ise hareketsizlik, şişmanlık, alkol ve şekerdir. Kalp sağlığı için en önemli şey, her gün 20 dakika yürümek ve harekettir.”



‘Taş Devri Diyeti’ kitabının yazarı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Metabolizma ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın da ilaç sektörünü suçlarken “Bilimsel araştırmaların yüzde 90’ı ilaç şirketlerince yapılıyor. Tıpta bu kadar ilerleme varken ve kolesterollü gıda tüketimi azalırken neden kalp hastalığı artıyor? Meslektaşlarımız bu soruyu yanıtlasınlar” dedi.

Kolesterol ilacı karşıtı doktorlar ne diyor?



* Hayvan, insan ve bitkilerin hücrelerinin yapıtaşını kolesterol oluşturur.

* Kolesterol damarları tıkamaz. Damarları tıkayarak, kalp krizine ve inmeye neden kolesterol değil kan pıhtısıdır. Kan pıhtılaşmasının sebebiyse insülin hormonudur. Kandaki insülin hormonu yüksekliği kanın pıhtılaşmasını arttırır.

* Kolesterol faydalıdır. Dokularımızın tamirinin yanı sıra organizmadaki virüs ve bakterileri öldüren doğal madde kan kolesterolüdür. Kolesterol en kuvvetli antioksidandır.

* Kolesterol bilinenin aksine yağ değildir, bir steroid hormondur. Beyin hücreleri ve sinir ileti sisteminin temel maddesidir. Öyle ki, beyin hücreleri hayatta kalabilmeleri için kan kolesterolüne bağlı kalmayarak, kendi kolesterollerini üretirler.

* Kolesterol ilaçları etkili değil. Statin içeren ilaçlar kandaki LDL seviyesini düşürüyor. Ancak kalp krizi, felç ve buna bağlı ölümleri engellemiyor.

* Kolesterolün düşürülmesinde kullanılan ‘statin’ler zararlıdır. Vücudunuzda enerji santralı olan bir maddeyi tahrip eder.

* Yaşlılarda kolesterol yükseldikçe ölüm oranı azalır. Kolesterolle ölüm arasında ilişki yoktur.



