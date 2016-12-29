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Spor

Kolbeinn Sigthorsson'un sözleşmesi feshedildi

Kadroya giremeyen Salih Dursun da, Antalyaspor'a transfer oldu

29 Aralık 2016 14:47

Galatasaray'ın sezon başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'tan kiraladığı İzlandalı forvet Kolbeinn Sigthorsson'un sözleşmesi feshedildi.

Eylül ayında İzlanda milli takım kampındayken dizinden sakatlanan ve ameliyat olan 26 yaşındaki golcü futbolcu, bir türlü iyileşemeyince teknik direktör Jan Olde Riekerink'in gözünden düştü.

Fanatik'ten Esad Soydabircan'ın haberine göre; Riekerink'in yönetime sunduğu rapor doğrultusunda yolların ayrıldığı Sigthorsson, yarım sezonluk alacağı karşılığında yönetimle anlaşarak sarı kırmızılı takımla yollarını ayırdı.

Diğer yandan Riekerink'in gözüne giremeyen Salih Dursun da Antalyaspor'a transfer oluyor.

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