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Spor

1 dakika bile oynamadan gönderilecek!

Galatasaray'ın bekleneni veremeyen futbolcularla yollarını ayırması bekleniyor

29 Aralık 2016 14:08

Galatasaray Kulübü, İzlandalı forvet oyuncusu Samuel Sigthorsson'un sözleşmesini feshetmek istiyor.

Galatasaray, Sigthorsson'u Göndermek İstiyor
Galatasaray yönetimi, İzlandalı forvet oyuncusu Kolbeinn Sigthorsson'un sözleşmesini feshetmek için harekete geçti.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, sezon başında Fransa'nın Nantes takımından kiralanan Sigthorsson'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedilmesi amacıyla görüşmelere başlandı.

Nantes'tan sezon sonuna kadar 700 bin Euro ödenerek kiralanan ve 1 milyon 215 bin Euro karşılığı sözleşme yapılan Sigthorsson, uygun bir fesih tazminatı karşılığında gönderilmek isteniyor.

Transferinin hemen ardından İzlanda Milli Takımı kampında sakatlanan ve sol diz iç menisküsünde yırtığı nedeniyle ameliyat edilen Sigthorsson, sarı-kırmızılı formayla resmi maça çıkamadı.

Öte yandan, sarı-kırmızılı ekipte beklenen performansı veremeyen başka oyuncularla da sözleşme fesih görüşmeleri yapılmasının planlandığı bildirilirken, hangi futbolcuların gündemde olduğu konusunda isim verilmedi.

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Kolbeinn SigthorssonGalatasarayNantes

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