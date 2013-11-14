Kola şişesinden tarihi eser çıktı

Konya'da kontrol için bir aracı duruduran polisler kola şişesinin içine saklanmış 730 parça tarihi eser ele geçirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Asayiş Ekipler Amirliği'ne bağlı birimler kent girişlerinde kontrol için Kayseri'den Konya'ya geldiği öğrenilen bir otomobili durdurularak arama yaptı. Yapılan aramalar sırasında yarım halde bulunan 3 kola şişesi polisin dikkatini çekti. Kolayı eline alan polis şişenin ağır olması üzerine bir miktar yere dökerek incelediği sırada bazı sikkeler yere düştü. Kola şişesinin içerisinde bulunan tarihi eserleri ele geçiren polis, sürücü S.O. ile araçta bulunan üç kişiyi gözaltına aldı. Kola şişelerinden ok ucu, sikke, heykelcik ve yüzük olmak üzere toplam 730 parça tarihi eser çıktı.

Yine aynı yerde bir başka araç daha duruduruldu. Polis bu sefer de 2 adet heykelcik ile vazo ele geçirdi. Araçtaki kişiler gözaltına alındı. Şüphelilerin ilk ifadelerinde, "Yolda bulduk, müzeye teslim etmeye gidiyorduk" dedikleri öğrenildi.