"Kol kırığı için gitti, yanlış teşhis nedeniyle beyin kanaması geçirdi"

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, bir diş hekiminin trafik kazası sonrası gittiği hastanede yanlış teşhis ve tedaviye bağlı damar yaralanması ile beyin kanaması geçirdiği iddiaları üzerine inceleme başlattı. Beyin kanaması geçirdiği iddia edilen Gamze Uğurlu Urhan'ın eşi Halis Urhan açıklamasında "Eşim geçirdiği basit bir trafik kazası yaralaması sonucu hatalı tedavi ve yanlış teşhislere bağlı ölümle karşı karşıya kaldı" dedi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde diş hekimi Gamze Uğurlu Urhan'ın, trafik kazası sonrası gittiği hastanede yanlış teşhis ve tedaviye bağlı damar yaralanması ile beyin kanaması geçirdiği iddiaları üzerine inceleme başlatıldığı bildirildi.

Alanya ilçesindeki ağız ve diş sağlığı merkezinde görev yapan Urhan'ın, 12 Eylül'de geçirdiği trafik kazası sonrası kol kırığı teşhisiyle tedavi edildiği hastanede yanlış teşhis ve tedavi sonucu damar yaralanması ve beyin kanaması geçirdiği öne sürüldü.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Urhan'ın sağlık durumuyla ilgili iddiaları araştıran İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, kaza sonrası Urhan'ın götürüldüğü hastanelerden tedavi süreciyle ilgili hazırlanan dosyaları incelemeye aldı.

Diş hekiminin eşi Halis Urhan, eşinin, arkadaşının kullandığı otomobilin trafik kazasına karışmasının ardından yaralandığını ve kaza yerine 100 metre uzaklıktaki hastaneye kaldırıldığını söyledi.

"Travmatik ve trajik bir süreç yaşadık"

Çekilen röntgende eşinin kolunda parçalı kırık tespit edildiğini aktaran Urhan, şunları kaydetti:

"Kolu alçıya alındıktan sonra taburcu edildi. Bir gün sonra ağrı nedeniyle yeniden hastaneye gittik. Ameliyata alınmamız gerektiğini söylediler. 15 Eylül'de ameliyata girdik. Basit bir ameliyat olduğunu düşünüyorduk. Ameliyat çok uzun sürdü. Kalp-damar cerrahı da ameliyata dahil edildi. Ardından eşimi özel bir hastaneye sevk ettiler. Burada da hemen ameliyata aldılar. Burada damar nakli yapıldı. Ardından kol şişti. Kolda sinir ve damarlara zarar verilmemesi için açık yara şeklinde bıraktılar. Bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra iyileşme sürecine girdi. 27 Eylül'de pansuman sırasında damarın yırtıldığını tahmin ediyorum. Eşimi yeniden operasyona aldılar ve bir gün sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk ettiler."

Eşinin enfeksiyon kaptığının tespit edildiğini dile getiren Urhan, 30 Eylül'e eşine yeniden damar nakli yapıldığını dile getirdi.

Eşinin 2 Ekim'de uyandığında burnundan kan geldiğini, beyin kanaması geçirdiğini anlatan Urhan, şöyle konuştu:

"Benden ameliyat için izin aldılar. Ben de onayladım. Ameliyat oldu. Uyanıp uyanmayacağını bilmiyoruz. Ne olacağını bilmiyoruz. Eşim geçirdiği basit bir trafik kazası yaralaması sonucu hatalı tedavi ve yanlış teşhislere bağlı ölümle karşı karşıya kaldı. Travmatik ve trajik bir süreç yaşadık. Hastane kapılarında zamanımız geçiyor. Altı yaşındaki kızım 'annemi özledim' diyor. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağım. Umarım olayların mantıklı bir açıklaması olur."