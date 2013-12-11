'Kokoş' müstehcen bulundu, üstü çarşafla örtüldü

Bursa'nın GemliK ilçesinde 'Kokoş Tekstil' adında bir mağaza açan Burak Sancar mini etekli iki kadının olduğu dikkat çekici bir tabela astırdı. Ancak zabıta ekipleri tabeladaki kokoş adının 'müstehcen' olduğu gerekçesiyle tabelayı önce çarşafla kapadı ardından yerinden sökülerek kaldırıldı.

Gemlik ilçesinde Ahmet Dural Meydanı'nda geçen 7 Aralık tarihinde 'Kokoş Tekstil' adı altında bir kadın giyim mağazası açan Burak Sancar, girişin üzerine de iki mini etekli kadının fotoğrafı ve 'Kokoş Tekstil' yazısı bulunan tabelayı astırdı.

Sancar'ın iddiasına göre, aynı gün akşam saatlerinde Gemlik Belediyesi Zabıta ekipleri mağazaya gelerek, "Bu 'Kokoş' yazısı müstehcen bunun kaldırılması gerek" dedi. Sancar ise zabıtalara, 'Kokoş' adının patentini aldıklarını ve Türkiye 'de 7 ayrı noktada mağazalarının bu isimle hizmet verdiğini belirtti. Bir süre sonra zabıta ekipleri yeniden mağazaya gelerek Gemlik Belediyesi'ne ait vinçle iki mini etekli kadının bulunduğu tabelanın üzerini çarşafla örttü.

Ertesi gün yine mağazaya gelen zabıtalar bu kez tabelayı tamemen söküp çıkardı. Sancar, Belediye Başkan Vekili Refik Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek, konuyla ilgili konuşmak istedi.

Belediye Başkan Vekili Yılmaz'ın kendisine, "Talimatı ben verdim. Bilgim var. Söyleyecek başka bir şeyiniz yok ise odayı terk edin" cevabını verdiğini öne süren Sancar, "Mağazam, yeni olduğu için henüz ruhsatı yok. Mağazamı kapatacaklarına tabelamı indiriyorlar. Böyle bir tavrı anlamak mümkün değil. Bizim 7 yerde daha mağazamız var. Hiç böyle bir şey yaşamadık" diye konuştu.

Başkan Vekili Yılmaz: Meşhur olma gayretleri

Gemlik Belediye Başkan Vekili Refik Yılmaz ise seçim öncesi bu tür olayların olabileceğini belirterek, "Reklam peşinde koşma, meşhur olma gayretleri olabilir. Söz konusu işyeri şu an itibariyle iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatına sahip değil. Söz konusu tabelada Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ilan ve reklam yönetmeliğine göre izin alınmış bir tabela değildir. Dolayısıyla ruhsat almadan yapılan bir faaliyeti de bizim arkadaşlarımız yasal işlem yapıyor. Durum bundan ibarettir" diye konuştu.

Mağazanın ruhsatı olmaması nedeniyle zaten çalıştırılmaması gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Arkadaşlarımız kendi inisiyatiflerini kullanarak, ruhsatını alabilir düşüncesiyle şu an çalışmasına izin veriyorlar. Bizim tabelasını örtme gibi bir durumumuz yok. Bu firmanın kendi düzmecesi olabilir. Arkadaşlarımız izinsiz tabela olduğu için indirdiler. Herhangi bir tabela kapatma yok. Sadece indirme var" dedi.