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Bilim / Teknoloji

'Sizi kokladığıma memnun oldum'

Case Western Reserve Universitesi'nde yapılan araştırmada koklamanın hayvan iletişiminde önceden bilinmeyen bir rolu olduğunu ortaya çıkardı

08 Mart 2013 15:59

Hayvanların kokalama yolu ile de birbirleri ile iletişime girdikleri bulundu. Araştırmanın bilim insanlarının iletişimde aktif olan beyin bölgelerinin haritalanmasında yeni bir imkan sunduğu belirtiliyor

Case Western Reserve Üniversitesi Tıp Okulundan Daniel Wesson'un  Current Biology dergisinde yayımlanan haberine göre fareler birbirlerini koklarken sosyal hiyeraşiyi belirliyorlar. Araştırmaya göre bu davranış saldırgan davranışları engelliyor.

Wesson, farelerin sosyal yapıları hakkındaki önceki araştırmalardan yola çıkarak, farelerin karşılaştıklarında birbirlerini koklamalarının belli sosyal kodlar yoluyla gerçekleştiğini buldu. Mesela, iki fare bir araya geldiğinde dominant roldeki fare karşısındakini daha sık koklarken, ikincil konumdaki fare ise daha az kokluyor.

Wesson dominant farenin bu davranışının, bir alana girince göğüslerini yumruklayan dimonant maymunlardaki gibi, çatışmayı engelleyen bir işlevi olduğunu belirtti.

Wesson'un araştırması 1970'lerde geliştirilen, farelerin iletişiminin ultrasonik frekanslarda sesler yoluyla gerçekleştiği yönündeki kabullerin de değiştirilmesine seebp olacak.

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